Chủ động phòng ngừa tội phạm về vũ khí

Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội đang kéo theo các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, trong đó có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí qua không gian mạng. Trên địa bàn thuộc phạm vi kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 17, loại tội phạm này đã bắt đầu xuất hiện, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công an xã Lạc Thủy vận động thu hồi súng tự chế trong dân.

Những hồi chuông cảnh báo

Ngày 5/1/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực xóm Trường Sơn, xã Yên Trị, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm số 7 Vườn quốc gia Cúc Phương phát hiện Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1985, trú tại xóm Trường Sơn, xã Yên Trị đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng 288 viên đạn chì bằng kim loại. Làm việc với cơ quan chức năng, Thắng khai nhận đã mua số súng, đạn trên qua mạng xã hội Facebook. Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, tại xóm Á Đồng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Công an xã Yên Trị phát hiện Bùi Văn Diện đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng 78 viên đạn chì bằng kim loại; đồng thời phát hiện Bùi Văn Sỹ tàng trữ trái phép 1 khẩu súng nén hơi. Hai đối tượng đã khai nhận mua số súng trên thông qua mạng xã hội Facebook và nhận hàng trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Yên Hòa, xã Yên Thủy.

Từ các vụ việc trên cho thấy các loại vũ khí, đặc biệt là súng tự chế, súng nén hơi, súng săn vẫn còn được lưu giữ, sử dụng trong một bộ phận người dân. Đáng lo ngại hơn, việc mua bán diễn ra công khai trên không gian mạng khiến công tác quản lý, phát hiện và xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Qua công tác kiểm sát, VKSND khu vực 17 nhận định tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; nhiều người vẫn giữ thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn hoặc phòng thân mà chưa nhận thức đầy đủ về tính nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở một số địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả vận động người dân giao nộp vũ khí còn hạn chế. Hoạt động kiểm tra, quản lý địa bàn có thời điểm thiếu chặt chẽ; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí có lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo Thiếu tá Bùi Đức Chiều - Phó trưởng Công an xã Yên Thủy: “Hiện nay, việc mua bán các loại súng tự chế, súng nén hơi và linh kiện chế tạo súng trên mạng xã hội diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, ngoài việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, rất cần sự nâng cao nhận thức của người dân trong việc không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm. Chỉ khi người dân cùng tham gia thì công tác phòng ngừa mới đạt hiệu quả bền vững”.

Chủ động trong phòng ngừa

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, VKSND khu vực 17 đã kiến nghị Chủ tịch UBND các xã Yên Thủy, Yên Trị tăng cường chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bằng nhiều hình thức phù hợp; vận động người dân tự giác giao nộp các loại súng tự chế, súng săn, súng nén hơi và các loại vũ khí còn cất giữ trái phép. Viện kiểm sát cũng kiến nghị chỉ đạo lực lượng Công an xã tiếp tục mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, vận động thu hồi vũ khí; chủ động quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đối với ngành Giáo dục, cần đẩy mạnh tuyên truyền trong các trường học để học sinh hiểu rõ tác hại, nguy cơ và hậu quả pháp lý của việc mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhiên - Viện trưởng VKSND khu vực 17 cho biết: "Việc chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí không chỉ góp phần hạn chế tội phạm mà còn bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Khi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và Nhân dân cùng nâng cao trách nhiệm trong quản lý, tuyên truyền và vận động giao nộp vũ khí thì nguy cơ phát sinh tội phạm sẽ được kéo giảm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”.

Đinh Thắng