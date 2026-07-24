Xã Sông Lô triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

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Sáng 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đồng Thịnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sông Lô tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); đồng thời triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Lãnh đạo xã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Toàn xã Sông Lô hiện có hơn 429 phần mộ liệt sĩ, trong đó 9 phần mộ chưa xác định được danh tính. Quy trình lấy mẫu được thực hiện theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt, từ khai quật, kiểm đếm, đánh dấu vị trí đến niêm phong hiện trường, bảo đảm tính chính xác và an toàn của mẫu sinh phẩm. Sau khi thu thập, các mẫu sinh phẩm được chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định ADN, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đối chiếu với thông tin thân nhân liệt sĩ trên cả nước.
Quy trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt.
Việc lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Trường Giang
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