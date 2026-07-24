Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng bế mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

Ngày 24/7, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng (đóng quân trên địa bàn xã Tam Dương Bắc) tổ chức bế mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tiếp nhận, quản lý và huấn luyện 470 chiến sĩ mới. Mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Sau hơn 4 tháng huấn luyện (gồm huấn luyện cơ bản và huấn luyện chuyên ngành Biên phòng), các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, pháp luật; nắm vững nghiệp vụ trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm; thành thạo các bài võ thuật, kỹ năng gác, tuần tra, kiểm soát và bảo vệ biên giới... Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các chiến sĩ mới trưởng thành sau thời gian huấn luyện tại đơn vị.

Nhân dịp này, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã khen thưởng 2 tập thể, 11 cán bộ và 15 chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện; đồng thời trao Giấy khen cho 3 tập thể đạt thành tích cao tại Hội thao thể dục - thể thao năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong toàn khóa huấn luyện. Đồng thời, yêu cầu các chiến sĩ mới khi về nhận nhiệm vụ tại đơn vị tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, phát huy kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Kim Liên