Phú Thọ phê duyệt Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030 và xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đề án khẳng định, việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc đã đưa tỉnh Phú Thọ mới bước vào thời kỳ lịch sử quan trọng. Tỉnh hội tụ nhiều lợi thế về tài nguyên tự nhiên và văn hoá đa dạng, phong phú để phát triển du lịch. Việc ban hành Đề án nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đẩy mạnh và nhanh hơn đà tăng trưởng, đáp ứng lộ trình chiến lược tái cấu trúc lại ngành du lịch; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đề án nêu rõ mục tiêu: Xây dựng được hệ sinh thái du lịch của tỉnh phát triển toàn diện về quy mô, loại hình, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao. Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia; nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch quy mô lớn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; điểm đến du lịch văn hóa tín ngưỡng, sinh thái nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Bắc. Du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”; môi trường du lịch an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn.

Phấn đấu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách du lịch

Cùng với đó, Đề án xác định mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2030: Phú Thọ đón ít nhất 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 7,8 triệu lượt, tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 26.500 tỷ đồng (tốc độ tăng bình quân về doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 12,5%/năm).

Về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, phấn đấu toàn tỉnh có trên 22.000 phòng (13 khách sạn từ 4 - 5 sao với khoảng 2.250 phòng). Tạo việc làm tối thiểu cho 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Về văn hóa - xã hội, du lịch góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo sinh kế cho cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của người dân.

Về môi trường, tỉnh xác định phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 100% khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Về an ninh quốc phòng, du lịch góp phần bảo vệ giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phú Thọ phấn đấu hoàn thiện các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền công nhận Khu du lịch hồ Đại Lải, Khu du lịch hồ Hòa Bình là khu du lịch quốc gia; công nhận từ 1 - 2 khu du lịch cấp tỉnh (Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Khu du lịch vùng cao Vân Sơn). Từng bước đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí để Khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn trở thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. 100% địa điểm du lịch được công nhận trên địa bàn được thực hiện số hóa và cung cấp thông tin phục vụ du khách.

Đồng bộ 8 nhóm giải pháp

Để hiện thực hoá mục tiêu đề ra, Đề án đã xác định rõ 8 nhóm giải pháp: Đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo đột phá, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch. Phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, bản sắc gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch Phú Thọ; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Xây dựng môi trường du lịch lành mạnh; bảo vệ và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; kết hợp hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia du lịch.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

Minh Châu