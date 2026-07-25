Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc.

Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn đại biểu đã báo công với Bác những kết quả nổi bật sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần quyết tâm cao, bộ máy cấp ủy, chính quyền sau sắp xếp nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt, giảm bớt khâu trung gian, hướng mạnh về cơ sở; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,18% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu hút đầu tư đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 4,9 lần; thu ngân sách tỉnh đạt 33,3 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 35,3%, cao hơn bình quân chung cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; chất lượng giáo dục được giữ vững; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đồng thuận, thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, tạo nền tảng để tỉnh Phú Thọ bước vào chặng đường phát triển mới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh thắp hương trước bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nguyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Thúy Hường