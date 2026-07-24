Tháo gỡ khó khăn Dự án Tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo

Sáng 24/7, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ và Tài chính.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án Tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo do Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật vận hành nhà máy. Dự án đi vào hoạt động từ quý IV/2024, có diện tích 75,6 ha, tổng mức đầu tư 1.670 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 200 lao động, gồm 2 phân khu: Nhà máy chế biến thịt bò và trang trại chăn nuôi bò thịt.

Nhà máy chế biến thịt bò có công suất 30.000 con/năm, tương đương 10.000 tấn thịt/năm, được đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến của châu Âu và kỹ thuật chế biến thịt của Nhật Bản. Nhà máy hướng tới bảo đảm chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn cao của thế giới, tiêu chuẩn về sản xuất xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Trang trại chăn nuôi bò thịt có khả năng nuôi lên tới 10.000 con, đi vào hoạt động từ tháng 5/2025. Hiện trang trại đang vỗ béo khoảng 5.000 con bò, bê, bảo đảm vận hành theo các tiêu chuẩn cao như Global GAP S.L.P., từ đó từng bước hoàn thiện quy trình khép kín “3 trong 1” từ chăn nuôi, sản xuất đến phân phối.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật phát biểu kiến nghị một số nội dung liên quan.

Lãnh đạo xã Tam Đảo phát biểu làm rõ một số kiến nghị của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo làm rõ thêm một số kết quả của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh tăng cường hướng dẫn về tiêu chuẩn đầu ra, các điều kiện để công ty tiêu thụ chất thải chăn nuôi sau xử lý ra thị trường; chỉ đạo ngành điện đầu tư trạm biến áp và đường dây cấp điện riêng cho các hộ dân sinh sống xung quanh dự án. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hạ tầng, có phương án di dời các hộ dân còn lại ra khỏi khu vực dự án nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường chăn nuôi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kết luận buổi làm việc.

Đánh giá cao mô hình hoạt động của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có nhiều lợi thế để phát triển, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong 7 tháng năm 2026, lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng chung của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Với tinh thần cùng chia sẻ, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cho doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 5, đoạn tuyến giáp ranh dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các thành viên của đoàn tham quan trang trại chăn nuôi bò của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm dịch, kiểm định chất lượng sản phẩm; hướng dẫn Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, các điều kiện xử lý cũng như đầu ra của chất thải chăn nuôi. Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng dự án. Sở Nội vụ tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, nhất là công tác khám sức khỏe, việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài. Các xã Tam Đảo, Bình Tuyền rà soát lại hồ sơ giao đất, cấp đất đối với các hộ dân còn nằm trong phạm vi dự án; xây dựng phương án cấp điện độc lập cho các hộ dân sinh sống xung quanh dự án.

Thúy Hường