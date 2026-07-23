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Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ Sơn

Sáng 23/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bệnh viện Quân y 103 phối hợp với UBND phường Kỳ Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách; trao nhà cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo một số sở, ngành, Bệnh viện Quân y 103 và địa phương trao quà cho người có công.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnĐại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, hơn 500 đối tượng chính sách, người có công và người dân trên địa bàn phường được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnĐối tượng chính sách, người có công và người dân phường Kỳ Sơn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện Quân y 103 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần chăm sóc sức khỏe các đối tượng chính sách; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnLãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 trao 10 suất quà tặng 10 gia đình chính sách.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnLãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Đình Quý và bà Nguyễn Thị Tứ.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo một số sở, ngành, Bệnh viện Quân y 103 và địa phương trao quà cho gia đình được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 103 trao 10 suất quà tặng 10 gia đình chính sách, trị giá 1 triệu đồng/suất; phối hợp với chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Đình Quý - nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin; trao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tứ - hộ nghèo, già yếu, đơn thân.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” của Học viện Quân y năm 2026. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và người dân địa phương đã quyên góp kinh phí hỗ trợ các gia đình hoàn thành ngôi nhà.

Khám bệnh miễn phí và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân phường Kỳ SơnChủ tịch UBND phường Kỳ Sơn tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh nhân đạo và thực hiện chính sách trên địa bàn phường.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn đã tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh nhân đạo và thực hiện chính sách trên địa bàn phường.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Chương trình Ngày thương binh liệt sĩ Kỳ sơn Nhà đại đoàn kết Cấp thuốc miễn phí Khám bệnh miễn phí Bệnh viện Người có công với cách mạng
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