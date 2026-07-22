Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 22/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức thành viên và đại biểu tiêu biểu làm công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.

Sau sáp nhập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có 12 hội hữu nghị thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp đã tổ chức hơn 30 chương trình, cuộc thi, hoạt động giao lưu hữu nghị; tham gia 25 chương trình của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hơn 40 hoạt động đối ngoại của tỉnh và trên 10 hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh phía Bắc. Quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng, góp phần nâng cao vị thế đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, sau bão số 3 (Yagi) và sự cố sập cầu Phong Châu, Liên hiệp đã vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và kiều bào hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị trên 1,44 tỷ đồng; đồng thời phối hợp tiếp nhận, khảo sát hơn 20 chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hoạt động thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới với việc duy trì bản tin hữu nghị, xuất bản các ấn phẩm chuyên đề, vận hành hiệu quả website và fanpage, đăng tải trên 600 tin, bài mỗi năm, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ tới bạn bè quốc tế. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, tăng cường kết nối với các hội đồng hương, vận động kiều bào hướng về quê hương, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và phát triển địa phương.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề ra phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức bộ máy; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng trao bức trướng tặng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng biểu dương những kết quả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò cầu nối trong mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đồng chí nhấn mạnh, Liên hiệp cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập. Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ, thu hút nguồn lực để đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Chúc Hảo - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tặng hoa chúc mừng các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Chúc Hảo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Minh