Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, Đoàn đại biểu Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Bí thư Đảng ủy, Trưởng THADS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (xã Hy Cương).

Đoàn đại biểu THADS tỉnh tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo THADS tỉnh, các phòng chuyên môn, các phòng THADS khu vực.

Trưởng THADS tỉnh Nguyễn Thị Kim Yến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu THADS tỉnh dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động tri ân năm nay diễn ra trong bối cảnh THADS tỉnh vừa hoàn thành chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành và đang tập trung triển khai nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Lễ dâng hương là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành THADS tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hải Anh