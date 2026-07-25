Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu tại xã Thung Nai

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình thương binh, người có công tiêu biểu tại xã Thung Nai. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Bùi Thị Minh và đoàn công tác của tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Bùi Văn Nỏn.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Bùi Văn Nỏn, sinh năm 1952, ở thôn Thống Nhất. Ông Nỏn là thương binh, nạn nhân chất độc hóa học suy giảm từ 41 - 60% sức khỏe, từng tham gia chiến đấu tại đơn vị E141, chiến trường Salavan (Lào).

Ông Nỏn cùng vợ là bà Bùi Thị Nhấc hiện đều tuổi cao; bà Nhấc sức khỏe yếu, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Gia đình ông bà có 5 người con, trong đó 3 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Hiện nay, vợ chồng ông sinh sống cùng con trai út và 3 người con bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học để thuận tiện chăm sóc, hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày.

Đồng chí Bùi Thị Minh thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình thương binh Bùi Văn Nỏn.

Gia đình ông Bùi Văn Nỏn nhiều năm liền gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực giữ gìn truyền thống đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa, trở thành tấm gương tiêu biểu tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thung Nai tặng quà tri ân gia đình thương binh Bùi Văn Nỏn.

Gia đình thương binh Bùi Văn Nỏn có 5 người con thì 3 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Bùi Mạnh Dần, sinh năm 1950, ở thôn Thống Nhất. Ông Dần bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm 74% sức khỏe, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, luôn gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thị Minh tặng quà cho gia đình ông Bùi Mạnh Dần.

Gia đình ông Bùi Mạnh Dần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn truyền thống đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông bà có 4 người con, trong đó người con gái bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; các con đều hiếu thảo, thường xuyên quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Các cháu trong gia đình chăm ngoan, có ý thức học tập và rèn luyện tốt.

Đồng chí Bùi Thị Minh thăm hỏi, động viên ông Bùi Mạnh Dần.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bùi Thị Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời khẳng định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thung Nai tặng quà gia đình ông Bùi Mạnh Dần.

Đồng chí mong muốn các thương binh, người có công với cách mạng giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực động viên gia đình thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh cùng các thành viên trong đoàn đã trao những phần quà ý nghĩa của tỉnh tới các gia đình thương binh, người có công với cách mạng tiêu biểu; đồng thời gửi lời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Mạnh Hùng