Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Kỳ Sơn

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn phường Kỳ Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và phường Kỳ Sơn.

Đồng chí Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Ậm, mẹ liệt sĩ, cư trú tại tổ 4, phường Kỳ Sơn.

Lãnh đạo phường Kỳ Sơn tặng quà bà Nguyễn Thị Ậm - mẹ liệt sĩ, cư trú tại tổ 4, phường Kỳ Sơn.

Đồng chí Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Ậm (sinh năm 1937), mẹ liệt sĩ, cư trú tại tổ 4 và ông Hà Văn Liền (sinh năm 1957), bệnh binh hạng 2/3, cư trú tại tổ 7, hiện là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh, mất mát của gia đình mẹ Nguyễn Thị Ậm.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh, mất mát của các gia đình thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đồng chí Bùi Đức Hinh tặng quà ông Hà Văn Liền, bệnh binh hạng 2/3.

Lãnh đạo phường Kỳ Sơn tặng quà ông Hà Văn Liền (sinh năm 1957).

Đồng chí chúc các gia đình mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng phường Kỳ Sơn và tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể phường Kỳ Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hồng Duyên