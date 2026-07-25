Màu áo lính trong hành trình tri ân

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), những ngày này, màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng hiện diện tại nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và vì cộng đồng trên địa bàn hai xã Tam Dương Bắc và Thái Hòa. Từ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách đến chung tay xây dựng nông thôn mới, mỗi việc làm đều góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Biên phòng gần dân, gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân.

Những bước chân tình nguyện của các chiến sĩ Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng trên địa bàn đóng quân.

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện quân sự cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn thường xuyên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa bàn đóng quân.

Cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng cùng Đoàn thanh niên xã Tam Dương Bắc tổ chức hoạt động tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tĩnh.

Hưởng ứng các hoạt động tri ân trong tháng Bảy, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã huy động trên 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc 6 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn hai xã đóng quân là Tam Dương Bắc và Thái Hòa. Dưới cái nắng mùa hè, từng lối đi được quét sạch, từng phần mộ được lau dọn, chỉnh trang cẩn thận. Những nén hương thành kính được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Các chiến sĩ tham gia dọn dẹp, làm sạch nghĩa trang liệt sĩ và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Binh nhì Lê Tuấn Hùng, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng chia sẻ, được trực tiếp tham gia các hoạt động tri ân là niềm vinh dự đối với mỗi chiến sĩ trẻ. Qua đó, bản thân hiểu rõ hơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, từ đó có thêm động lực học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không chỉ hướng về các Anh hùng liệt sĩ, trong dịp kỷ niệm 27/7 năm nay, đơn vị còn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 9 thương binh trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các chiến giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sĩ Phạm Kế Vũ, thôn Rừng Khảng, xã Thái Hòa.

Song song với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng còn huy động lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, chung sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những phần việc thiết thực không chỉ cải thiện diện mạo địa phương mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Theo đồng chí Phạm Hồng Mạnh - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Dương Bắc, sự phối hợp thường xuyên giữa địa phương và Trung tâm Huấn luyện bộ đội Biên phòng đã tạo nên nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng khang trang, sạch đẹp, các hoạt động còn tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với Nhân dân, để hình ảnh người lính Biên phòng ngày càng gần gũi, thân thương trong lòng người dân.

Đối với Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cho chiến sĩ mới. Qua mỗi hoạt động, cán bộ, chiến sĩ được bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, học tập và noi gương các thế hệ cha anh để tiếp tục gìn giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Mỗi tấm bia được lau sạch, mỗi phần mộ được chăm chút là lời tri ân lặng lẽ của những người lính Biên phòng đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Trung tá Đoàn Văn Chung - Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị luôn gắn các hoạt động tri ân với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng thời xác định việc tham gia các phong trào an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới là môi trường rèn luyện thực tiễn để mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những bước chân lặng lẽ giữa nghĩa trang, những tuyến đường được dọn sạch, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng hay những chuyến thăm hỏi các gia đình chính sách là những dấu ấn bình dị nhưng giàu ý nghĩa của người lính Biên phòng trong tháng Bảy tri ân. Từ những việc làm thiết thực ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tô thắm, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Kim Liên