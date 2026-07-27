Mỗi mẫu ADN - Thêm một hy vọng

27/07/2026 19:36 GMT+7

baophutho.vn Mỗi mẫu hài cốt được lấy hôm nay sẽ chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi tìm được người thân để đối sánh ADN. Vì thế, cùng với việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin cũng đang được đẩy nhanh để xây dựng ngân hàng dữ liệu gen quốc gia. Khi hai nguồn dữ liệu ấy gặp nhau, không chỉ một danh tính được xác lập, mà còn mở ra cơ hội đoàn tụ cho những gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ.