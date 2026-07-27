Đẩy mạnh chăm lo đời sống người có công với cách mạng

27/07/2026 10:53 GMT+7

baophutho.vn Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Nhiều địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện bằng những hành động thiết thực, cụ thể chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.