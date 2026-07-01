 Truyền hình

Nông dân thi đua sản xuất, kiến tạo giá trị mới

23/07/2026 08:55 GMT+7

baophutho.vn Những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả và kết nối tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân đã tạo điều kiện để hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự đồng hành đó, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long