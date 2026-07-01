Nông dân thi đua sản xuất, kiến tạo giá trị mới

23/07/2026 08:55 GMT+7

baophutho.vn Những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả và kết nối tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân đã tạo điều kiện để hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự đồng hành đó, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.