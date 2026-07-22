22/07/2026 17:11 GMT+7

baophutho.vn Những tập hồ sơ giấy, dữ liệu lưu trữ phân tán, việc tra cứu, cập nhật thông tin cán bộ, đảng viên còn mất nhiều thời gian... Đó là những “điểm nghẽn” đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hưởng ứng Chiến dịch cao điểm “45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ phát động, các Đảng bộ xã trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, tạo nền tảng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.