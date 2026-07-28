Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về đầu tư, quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 28/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến, thống nhất về việc tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến diễn ra vào sáng 11/8/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào các nội dung quan trọng tại hội nghị.

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XX dự kiến xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, thảo luận thông qua 7 dự thảo nghị quyết. Cụ thể như sau:

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030. Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 4). Quy định phân cấp thẩm quyền cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Bãi bỏ các nghị quyết của HĐND 3 tỉnh trước sáp nhập để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương báo cáo công tác tổ chức Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XX.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo Chủ trương đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông.

Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch thuộc địa bàn các xã Vạn Xuân, Thọ Văn, với diện tích khoảng 493 ha. Mục tiêu là rà soát tổng thể ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch, bố trí các công trình chức năng phù hợp, khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng, kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư hiện trạng để khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Qua đó, hình thành khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo nội dung Chủ trương đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông.

Nhất trí với chủ trương đồ án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đầy đủ về pháp lý, bám sát định hướng của quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, làm cơ sở quản lý, thu hút đầu tư và triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến thống nhất về các tờ trình: Bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch đô thị, nông thôn và các nhiệm vụ phát sinh năm 2026; Bổ sung kinh phí cho Thanh tra tỉnh để bảo đảm hoạt động cho công tác thanh tra; Bổ sung kinh phí phục vụ tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo các tờ trình: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống kênh mương hồ Cánh Tạng giai đoạn 2; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan khu di tích lịch sử Đền Hùng; Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 433 đi xã Đức Nhàn (đoạn Km13+900 - Km67+800), tỉnh Phú Thọ; Chủ trương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo phương án tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo phương án đầu tư một số dự án.

Cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm việc triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các dự án phải được triển khai hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Nhân dân.

Đức Anh