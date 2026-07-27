Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sáng 27/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề nghe Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Sau khi nghe Sở Tài chính và các cơ quan báo cáo thực trạng, đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc các dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả tháo gỡ các dự án làm thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng theo đúng lộ trình đã đề ra.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao chủ trì khẩn trương rà soát, xác định mốc thời gian hoàn thành việc tháo gỡ đối với từng dự án, gửi Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 29/7/2026 và hoàn thành việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối chủ trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài trước ngày 15/10/2026.

Trên cơ sở chủ trương được phê duyệt, các sở, ngành khẩn trương triển khai và hoàn thành việc tháo gỡ đối với các dự án thuộc diện áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền của địa phương, các sở, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh phiên họp.

Lê Hoàng