Tăng cường trách nhiệm, giải quyết dứt điểm khiếu nại, kiến nghị từ cơ sở

Ngày 27/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh số 1 (phường Việt Trì), đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kết luận buổi tiếp công dân.

Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; Ban Tiếp công dân tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Đại Đồng và Bí thư Chi bộ thôn Kho Khí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì buổi tiếp công dân đối với bà Vũ Thị Sơn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp nghe, đối thoại và xem xét nội dung kiến nghị, khiếu nại của bà Vũ Thị Sơn (sinh năm 1962, trú tại xã Đại Đồng).

Công dân Vũ Thị Sơn trình bày tâm tư, nguyện vọng tại buổi tiếp công dân.

Theo hồ sơ vụ việc, gày 8/4/2008, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ) ban hành quyết định cho ra khỏi Đảng đối với bà Vũ Thị Sơn trên cơ sở đơn xin ra khỏi Đảng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo đơn, phải đi làm ăn xa của bà. Bà Sơn đã nhận quyết định cho ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, từ ngày 19/8/2025 đến tháng 5/2026, bà Sơn liên tục gửi đơn khiếu nại, cho rằng việc cho ra khỏi Đảng thời điểm năm 2008 là bị ép buộc, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khôi phục tư cách đảng viên. Dù Đảng ủy xã Đại Đồng đã nhiều lần kiểm tra, trả lời bằng văn bản theo đúng thẩm quyền, công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan chức năng của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo chi tiết của cơ quan chức năng và trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm “thấu tình, đạt lý”, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nhưng đồng thời phải kiên quyết, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, chống phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Đồng chủ trì, khẩn trương rà soát, xem xét, giải quyết lại đơn của công dân một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện và đúng thẩm quyền. Trong đó, cần tổ chức làm việc trực tiếp với công dân để làm rõ bản chất vụ việc và các nội dung yêu cầu, từ đó phân loại chính xác, làm cơ sở áp dụng quy trình, thủ tục giải quyết đúng quy định. Tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình cho ra khỏi Đảng năm 2008; làm rõ quá trình cư trú, chấp hành chính sách, pháp luật của công dân sau khi ra khỏi Đảng.

Việc đánh giá hồ sơ phải đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể, đối chiếu đồng bộ giữa các quy định của Đảng ở thời điểm phát sinh vụ việc và thời điểm xem xét hiện tại. Các cơ quan có trách nhiệm cần nắm vững các quy định của Đảng để tăng cường đối thoại, giải thích, giúp công dân nhận thức rõ bản chất vấn đề và tự giác chấp hành các quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết của cơ sở, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng tinh thần Điều lệ Đảng.

Nhấn mạnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh, kéo dài vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân và phát sinh các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Đinh Vũ