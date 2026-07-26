Nhiều điểm mới trong quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 57/2026/TT-BGDĐT quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông.

Bảo đảm chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục của cơ sở giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, phát triển đội ngũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT được ban hành nhằm cụ thể hóa Điều 110 Luật Giáo dục về bảo đảm chất lượng giáo dục, đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục theo hướng thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường trách nhiệm giải trình. Theo quy định của Luật, bảo đảm chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục của cơ sở giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, phát triển đội ngũ, tăng cường điều kiện bảo đảm và nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Trên cơ sở đó, Thông tư được xây dựng theo hướng chuyển từ quản lý theo chu kỳ đánh giá, kiểm định sang quản lý theo quá trình và kết quả thực hiện, trong đó hoạt động bảo đảm chất lượng được tích hợp vào hoạt động quản trị thường xuyên của cơ sở giáo dục. Đồng thời, Thông tư làm rõ mối quan hệ giữa bảo đảm chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: bảo đảm chất lượng là hoạt động nội bộ, còn công nhận là hoạt động quản lý nhà nước; kết quả bảo đảm chất lượng là một trong các căn cứ tham chiếu trong thẩm định.

Thông tư cũng xác định rõ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là công cụ quản lý nhà nước, được thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động giáo dục và dữ liệu bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục. Việc công nhận được thực hiện theo quy định hiện hành, không làm phát sinh yêu cầu về hồ sơ, minh chứng riêng biệt ngoài hoạt động quản lý và bảo đảm chất lượng, qua đó vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa hạn chế chi phí tuân thủ và bảo đảm tính liên thông trong toàn hệ thống.

4 điểm mới của Thông tư

Thứ nhất, đổi mới cách tiếp cận đánh giá chất lượng: Không còn tiếp cận theo việc chuẩn bị hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá tại một thời điểm, mà chuyển sang đánh giá dựa trên dữ liệu quản lý, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả giáo dục. Hoạt động bảo đảm chất lượng được vận hành như một quá trình thường xuyên, gắn với quản trị và cải tiến chất lượng trong nhà trường.

Thứ hai, tinh gọn hệ thống tiêu chí: Hệ thống tiêu chí được rà soát, giảm số lượng và tập trung vào các nội dung cốt lõi theo Luật Giáo dục, gồm quản trị nhà trường, đội ngũ, tổ chức dạy học, kết quả giáo dục và điều kiện bảo đảm, qua đó tăng tính khả thi, giảm dàn trải và phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều điểm trường sau sắp xếp.

Thứ ba, sử dụng "mức" như công cụ theo dõi phát triển: Các mức được thiết kế để phản ánh tiến trình thực hiện và cải tiến chất lượng theo thời gian, không sử dụng để xếp loại hoặc xác định đạt/không đạt tại một thời điểm, mà phục vụ theo dõi, giám sát và điều hành ở cấp hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh quản lý các cơ sở giáo dục có quy mô và cấu trúc mô hình đa dạng.

Thứ tư, tăng cường sử dụng dữ liệu trong quản lý chất lượng:Thông tư định hướng sử dụng dữ liệu quản lý, hồ sơ điện tử và kết quả hoạt động làm căn cứ đánh giá; dữ liệu định lượng được sử dụng theo lộ trình phù hợp, nhằm hỗ trợ phân tích, theo dõi và cải tiến chất lượng, không dùng làm ngưỡng loại trừ hoặc thay thế đánh giá tổng thể.

Trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả quản trị, Thông tư này có ý nghĩa như một công cụ bảo đảm chất lượng trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống. Việc sáp nhập, tổ chức lại cơ sở giáo dục làm thay đổi mô hình vận hành từ các đơn vị độc lập sang các cơ sở có quy mô lớn hơn, nhiều điểm trường và nhiều cấp học, đặt ra yêu cầu mới về theo dõi, kiểm soát và duy trì chất lượng giáo dục.

Thông qua việc chuyển từ cách tiếp cận đánh giá theo chu kỳ sang theo dõi quá trình và kết quả, tăng cường sử dụng dữ liệu và gắn hoạt động bảo đảm chất lượng với quản trị nhà trường, Thông tư giúp cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục theo dõi, duy trì và cải tiến chất lượng một cách liên tục, đặc biệt trong giai đoạn sau sáp nhập. Thông tư góp phần bảo đảm việc sắp xếp hệ thống giáo dục không chỉ đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức, mà còn giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu điều hành và phát triển hệ thống trong giai đoạn mới.

Theo chinhphu.vn