Gieo nền móng hôm nay, kết trái tương lai

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 6, niềm vui lại lan tỏa trong những ngôi trường tiểu học. Đó không chỉ là thời khắc các em học sinh khép lại hành trình 5 năm đầu tiên trên con đường học vấn, mà còn là dịp để nhìn lại những hạt giống tri thức đã được gieo trồng bằng sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành của gia đình và nỗ lực bền bỉ của chính các em.

Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh đón nhận tin vui khi nhiều học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THCS Giấy Phong Châu. Top 10 học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi đều là học sinh trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng. Nổi bật trong số đó là em Vũ Bá Nam, học sinh lớp 5A2, đạt danh hiệu Thủ khoa môn Toán và em Hà Linh Chi, học sinh lớp 5A2, Thủ khoa đầu vào Trường THCS Giấy Phong Châu.

Em Hà Linh Chi, học sinh lớp 5A2, Thủ khoa đầu vào Trường THCS Giấy Phong Châu.

Thành công bắt đầu từ nền tảng

Những thành tích ấy là kết quả của một hành trình dài được vun đắp từ những bài học đầu tiên, từ những giờ học miệt mài trên lớp, những buổi ôn luyện sau giờ học, từ sự kiên trì của học trò, sự tận tụy của giáo viên và sự hy sinh thầm lặng của các bậc phụ huynh.

Ở bậc tiểu học, mục tiêu giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn hình thành cho học sinh phương pháp học tập, khả năng tư duy và những phẩm chất cần thiết để phát triển lâu dài. Chính vì vậy, mỗi thành tích của học sinh đều phản ánh chất lượng của cả một quá trình giáo dục.

Những năm qua, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học. Giáo viên không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn khuyến khích các em đặt câu hỏi, tư duy độc lập, mạnh dạn trình bày quan điểm và chủ động giải quyết vấn đề. Mỗi tiết học đều hướng tới việc tạo hứng thú, khơi dậy niềm yêu thích học tập thay vì chỉ chạy theo điểm số.

Đối với những học sinh có năng lực nổi trội, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, giúp các em phát huy thế mạnh nhưng vẫn bảo đảm sự phát triển toàn diện về kỹ năng, phẩm chất và đạo đức. Chính môi trường giáo dục tích cực ấy đã tạo điều kiện để nhiều học sinh tự tin chinh phục các kỳ thi và đạt kết quả cao.

Với em Vũ Bá Nam, niềm yêu thích môn Toán được nuôi dưỡng từ những bài học trên lớp và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Không chỉ học để làm đúng bài, em luôn tìm tòi nhiều cách giải khác nhau, rèn luyện tư duy logic và hình thành thói quen tự học.

Trong khi đó, em Hà Linh Chi ghi dấu ấn bằng kết quả toàn diện để trở thành thủ khoa đầu vào Trường THCS Giấy Phong Châu. Thành tích ấy là minh chứng cho sự cân bằng giữa năng lực học tập, ý thức tự giác và bản lĩnh khi bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời học sinh.

Các thầy cô giáo cho rằng, điều đáng quý nhất ở những học sinh đạt thành tích cao không chỉ nằm ở khả năng tiếp thu kiến thức mà còn ở tinh thần ham học hỏi, sự khiêm tốn và ý thức tự rèn luyện mỗi ngày. Chính những phẩm chất ấy sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục trưởng thành ở bậc học tiếp theo.

Đồng hành để chắp cánh ước mơ

Em Vũ Bá Nam, học sinh lớp 5A2, đạt danh hiệu Thủ khoa môn Toán.

Thành công của học sinh không thể thiếu vai trò của gia đình. Những bữa cơm đủ đầy, những giờ cùng con học bài, những lời động viên đúng lúc đã tiếp thêm động lực để các em vượt qua áp lực của kỳ thi. Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên luôn kiên trì theo sát từng học sinh, kịp thời phát hiện điểm mạnh để bồi dưỡng, đồng thời hỗ trợ những em còn gặp khó khăn.

Mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh đã tạo nên môi trường giáo dục thống nhất, giúp học sinh phát triển toàn diện. Đó cũng là triết lý giáo dục mà Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng kiên trì theo đuổi: lấy học sinh làm trung tâm, xây dựng môi trường học tập nhân văn, nơi mỗi em đều được khuyến khích phát huy năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Hai danh hiệu thủ khoa là niềm tự hào của Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở thông điệp mà những thành tích ấy mang lại. Giáo dục tiểu học chính là nền móng của cả quá trình học tập. Một nền móng vững chắc sẽ tạo nên những bước tiến bền vững trong tương lai.

Những “quả ngọt” hôm nay không phải là kết quả của sự may mắn, mà là thành quả của một quá trình giáo dục nghiêm túc, bài bản và đầy trách nhiệm. Học sinh trưởng thành rời mái trường tiểu học cũng là lúc những người thầy, người cô lặng lẽ bắt đầu hành trình mới với một lớp học mới, một thế hệ học sinh mới. Họ tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn đang chớm nở.

Và rồi, từ những lớp học bình dị ấy, sẽ còn nhiều mùa “quả ngọt” tiếp tục được kết trái. Đó không chỉ là những tấm giấy khen hay những danh hiệu thủ khoa, mà còn là những công dân có tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà giáo dục hướng tới và là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi ngôi trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng cho biết: "Kết quả của các em học sinh trong kỳ tuyển sinh vào Trường THCS Giấy Phong Châu là niềm vui và niềm tự hào của tập thể nhà trường. Đây không chỉ là thành tích của riêng các em mà còn là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và học sinh trong suốt 5 năm học.

Nhà trường luôn xác định giáo dục tiểu học là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của mỗi học sinh. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, chúng tôi chú trọng rèn luyện phẩm chất, kỹ năng, phương pháp tự học và khơi dậy niềm đam mê khám phá ở các em. Mỗi học sinh đều được quan tâm, tạo điều kiện để phát huy năng lực, từ đó hình thành sự tự tin và bản lĩnh khi bước vào những bậc học cao hơn.

Thành tích của em Vũ Bá Nam và em Hà Linh Chi là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Chúng tôi tin rằng, những kết quả này sẽ tiếp thêm động lực để các thế hệ học sinh tiếp theo không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng truyền thống hiếu học của nhà trường".

Hương Giang