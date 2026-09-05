Gieo điều tốt đẹp từ bục giảng

Bằng sự tận tụy với nghề, trách nhiệm với học sinh và ý thức nêu gương của người đảng viên, cô giáo Nguyễn Thị Liên Hoa- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đào Xá, xã Đào Xá đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người giáo viên tận tâm, trách nhiệm.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên Hoa tham gia hiến máu tình nguyện.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên Hoa xác định học tập và làm theo Bác bắt đầu từ công việc hằng ngày. Do đó, cô luôn tự học để nâng cao chuyên môn, nghiêm túc trong từng giờ lên lớp, trách nhiệm với mỗi nhiệm vụ được giao và sâu sát với học sinh. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cô không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục. Với cô, mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội để người thầy giáo dục học sinh bằng chính tác phong, lời nói và hành động của mình. Chính sự tự giác trở thành thói quen nghề nghiệp của cô đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới đồng nghiệp và những giá trị tốt đẹp tới học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị liên Hoa tặng quà cho học sinh.

Giữ gìn phẩm chất, đạo đức nhà giáo, tận tụy với học sinh, xây dựng tập thể đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở thành những nguyên tắc cô kiên trì thực hiện. Với cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên càng được cô chú trọng.

Sự nêu gương ấy không chỉ thể hiện trong chuyên môn mà còn ở sự quan tâm đến hoàn cảnh, tâm tư của từng học sinh. Trong năm học 2025-2026, khi biết em Đỗ Ngọc Trang, học sinh lớp 9B mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, cô đã trực tiếp đóng góp và vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng các lực lượng chung tay hỗ trợ em số tiền hơn 82 triệu đồng.

Đằng sau con số ấy là tình cảm của cả tập thể dành cho một học sinh trong lúc khó khăn. Cô Liên Hoa cho biết: “Chăm lo cho học sinh không chỉ dừng lại ở những giờ lên lớp. Đó còn là sự sẻ chia khi các em gặp nghịch cảnh, là trách nhiệm đồng hành để mỗi học sinh đều cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô và mái trường”.

Trong giảng dạy, cô tích cực đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô thường xuyên cùng các giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng em, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Từ những việc tưởng như bình dị ấy, cô Liên Hoa cùng đồng nghiệp góp phần giúp học sinh tự tin vươn lên, hạn chế nguy cơ bỏ học, ổn định tâm lý và nâng cao kết quả học tập, rèn luyện.

Với những thành tích đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Liên Hoa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Từ bục giảng, cô Nguyễn Thị Liên Hoa không chỉ gieo vào học sinh những bài học về kiến thức mà còn có bài học về lòng nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia. Những giá trị ấy có thể không đo đếm bằng điểm số, nhưng sẽ theo các em trên hành trình trưởng thành.

Hạnh Thúy