Trao học bổng khuyến học cho học sinh Trường THPT Việt Trì

Ngày 4/9, Trường THPT Việt Trì, phường Việt Trì phối hợp với Quỹ Khuyến học Bùi Kim Đỉnh và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình trao học bổng khuyến học năm học 2026-2027.

Đại diện Quỹ Khuyến học Bùi Kim Đỉnh và gia đình liệt sĩ trao 6 suất học bổng tặng các học sinh Trường THPT Việt Trì.

Xuất phát từ những lý tưởng, ước mơ cao đẹp mà liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh để lại trong tập nhật ký chiến trường “Khát vọng sống và yêu”, 15 năm qua, Quỹ Khuyến học Bùi Kim Đỉnh đã tiếp sức cho ước mơ đến trường của nhiều học sinh vượt khó học giỏi.

Nhân dịp năm học mới 2026-2027, đại diện Quỹ Khuyến học Bùi Kim Đỉnh và gia đình liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh đã trao 6 suất học bổng (trị giá 3 triệu đồng/suất) tặng các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Yên Bái đã trao học bổng cho 30 học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Phú Thọ tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THPT Việt Trì. Nhà trường tuyên dương, khen thưởng các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027; khen thưởng học sinh tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường.

Những suất học bổng và phần thưởng được trao tặng dịp này là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa trước thềm năm học mới, để học sinh Trường THPT Việt Trì nỗ lực học tập, rèn luyện, viết tiếp truyền thống gần 65 năm xây dựng và phát triển.

Thanh Hằng - Trần Tuấn