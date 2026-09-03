Giá vàng hôm nay 3-9: Phục hồi mạnh

Sau khi giảm sâu, giá vàng thế giới bật tăng mạnh hơn 78 USD/ounce, trong khi đó, trong nước vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp duy trì ổn định ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới bật tăng trở lại

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.408 USD/ounce, tăng 78 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay tăng trở lại vào cuối phiên giao 2-9 khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân yếu hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ, hỗ trợ kim loại quý phục hồi từ mức thấp trong phiên.

Giá vàng có thời điểm giảm xuống 4.281,70 USD/ounce, sau đó bật tăng lên trên 4.380 USD/ounce. Về kỹ thuật, ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng được xác định tại 4.422 USD/ounce, tiếp đến là 4.487 USD/ounce và 4.573 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các mức hỗ trợ quan trọng nằm tại 4.319,60 USD/ounce và 4.230,51 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đang tái cơ cấu nơi lưu trữ một phần dự trữ vàng nhằm tăng khả năng thanh khoản và ứng phó trong các tình huống khủng hoảng.

DNB cho biết đã chuyển 86 tấn trong tổng số 313 tấn vàng dự trữ từ Mỹ và Canada sang London. Trước đó, ngân hàng này lưu giữ gần 31% lượng vàng tại Hà Lan, hơn 31% tại New York, gần 20% tại Ottawa và khoảng 18% tại London. Sau đợt điều chuyển, London trở thành nơi lưu giữ khoảng 32% dự trữ vàng của DNB, trong khi New York và Ottawa mỗi nơi chiếm khoảng 18,5%.

Theo DNB, vàng được xem là tài sản dự trữ quan trọng, có khả năng đóng vai trò “điểm tựa của niềm tin” và phòng ngừa các rủi ro hệ thống nghiêm trọng. Việc đưa thêm vàng về London giúp ngân hàng tăng khả năng giao dịch và tiếp cận nhanh hơn khi cần thiết.

Để thực hiện việc điều chuyển, DNB đã bán khoảng 59 tấn vàng tại New York rồi mua lại lượng vàng tương ứng tại London. Hơn 27 tấn khác được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ và Canada về kho của DNB tại Zeist, đồng thời một lượng vàng tương tự được chuyển từ Hà Lan sang London.

Đây không phải lần đầu DNB điều chỉnh vị trí lưu trữ vàng. Tháng 11-2014, ngân hàng này từng hồi hương 112 tấn vàng từ New York nhằm cân bằng phân bổ dự trữ và củng cố niềm tin trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-3-9-phuc-hoi-manh-1705653.html

Theo hanoimoi.vn