Nâng cao năng lực doanh nghiệp trong không gian phát triển mới

Cùng với các khu, cụm công nghiệp và hệ thống doanh nghiệp hiện hữu, sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có thêm dư địa phát triển các ngành sản xuất quy mô lớn, hình thành chuỗi liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics. Không gian phát triển mới mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt doanh nghiệp trước yêu cầu nâng cao năng lực nội tại để tận dụng hiệu quả thị trường và dòng vốn đầu tư.

Để giữ chân khách hàng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ dựa vào lợi thế nhân công giá rẻ hay gia công chi phí thấp, mà phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Theo ông Nguyễn Đức Tài - CEO Lumi Việt Nam, con đường “Making Product” đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám nghiên cứu để vượt qua nhiều rào cản, từ nghiên cứu và phát triển (R&D), hoàn thiện sản phẩm đến chinh phục thị trường. Muốn bứt phá, tinh thần chủ động, dấn thân và quyết tâm là những yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp.

Mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tự động hóa dây chuyền sản xuất với các hệ thống hiện đại như SMT, DIP, cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, Lumi Smart Factory - nhà máy sản xuất thiết bị IoT/smarthome “Make in Vietnam” tại KCN Thăng Long III (xã Bình Xuyên), không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chất lượng các dòng sản phẩm smarthome, IoT của doanh nghiệp mà còn hỗ trợ hiệu quả các đối tác.

Thông qua hệ sinh thái dịch vụ trọn gói từ thiết kế, R&D đến sản xuất, Lumi đang góp phần giúp các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm công nghệ chất lượng cao ra thị trường.

Sản xuất thiết bị IoT/smarthome tại Nhà máy Lumi Smart Factory - KCN Thăng Long III (xã Bình Xuyên).

Tương tự, Công ty CP Tự động hóa DT Vina (xã Yên Lạc) thành lập năm 2020 đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực cơ khí chính xác, trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Giám đốc Đỗ Văn Đoàn cho biết: “Việc chủ động đổi mới thiết bị, làm chủ công nghệ giúp sản phẩm đạt độ chính xác cao, đồng thời tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường”.

Thực tế phát triển khẳng định xu hướng tất yếu, muốn duy trì sức cạnh tranh bền vững và bắt kịp các tiêu chuẩn mới, bài toán tăng trưởng của các doanh nghiệp Phú Thọ phải dựa trên nền tảng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chuyển đổi xanh, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng quy mô diện tích hay sản lượng đơn thuần.

7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7%; nhập khẩu đạt 41,9 tỷ USD, tăng 65,2%. Vốn FDI đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ và vượt 18,9% kế hoạch năm. Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, 730 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Quy mô thị trường và mức độ gắn kết của kinh tế Phú Thọ với các chuỗi sản xuất bên ngoài đang tăng nhanh.

Tuy nhiên, trong khi một số doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước quy mô lớn đã đẩy mạnh tự động hóa, quản trị số và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và khả năng tiếp cận thị trường. Trong công nghiệp hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp còn sử dụng thiết bị cũ, năng suất và chất lượng chưa ổn định, khó đáp ứng các đơn hàng có yêu cầu cao.

Theo ông Đoàn Văn Lương, Giám đốc Công ty TNHH Phú Lương (phường Phúc Yên) - Công ty hiện là đối tác của hơn 40 doanh nghiệp FDI. Qua thực tế hợp tác, ông nhận thấy lợi thế về chi phí lao động hay gia công đơn giản không còn đủ để tạo sức cạnh tranh. Muốn nâng vị trí trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, nâng hàm lượng giá trị trong sản phẩm, đồng thời đầu tư nguồn lực cho R&D, tự động hóa và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Từ thực tế đó, tỉnh đang được điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng tác động trực tiếp hơn vào năng lực sản xuất. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào tư vấn áp dụng Kaizen, Lean Manufacturing, hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 tạo cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ. Năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai đăng ký các dự án đủ điều kiện, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến và công nghệ sạch.

Sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, khung vỏ cho thiết bị bán dẫn và gia công kim loại tấm tại Công ty CP SMCtech (KCN Bá Thiện I).

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp, hệ sinh thái khoa học - công nghệ của tỉnh cũng được mở rộng. Phú Thọ hiện có 63 tổ chức khoa học và công nghệ, 23 trường đại học, cao đẳng, 20 viện và trung tâm nghiên cứu, 31 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, công nghệ cao. Tỉnh đang chuyển các nhiệm vụ nghiên cứu theo hướng đặt hàng theo đầu ra, ưu tiên ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới quy trình sản xuất.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030; đồng thời nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Kết quả PCI năm 2025 đưa tỉnh Phú Thọ vào nhóm Tốt; đứng thứ 2 cả nước về chỉ số “Tiếp cận nguồn lực”, thứ 5 về “Chính quyền kiến tạo” và thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu ở một số chỉ số thành phần về hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí không chính thức.

Dòng vốn đầu tư và số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục tăng, mở ra dư địa phát triển lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang chuyển mạnh trọng tâm hỗ trợ từ tháo gỡ thủ tục sang nâng cao năng lực nội tại cho doanh nghiệp, tập trung vào công nghệ, quản trị, nhân lực, chuyển đổi số và kết nối chuỗi giá trị.

Đây tiếp tục là hướng ưu tiên trong giai đoạn tới, nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với các chuẩn mực mới, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trong không gian phát triển mới.

Ngọc Tuấn