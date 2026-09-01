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Giá vàng hôm nay 1-9: Vàng nhẫn mỗi nơi một giá

Giá vàng hôm nay 1-9, vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang, trong khi giá vàng nhẫn biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm hơn 22 USD/ounce, xuống 4.431,7 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 1-9: Vàng nhẫn mỗi nơi một giá

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,9 – 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1-9: Vàng nhẫn mỗi nơi một giáVàng thế giới tiếp tục giảm

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.431,7 USD/ounce, giảm 22,6 USD/Ounce (0,51%) so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.260 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140, triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới trải qua tuần biến động mạnh khi đà tăng đầu tuần đảo chiều sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, 50% chuyên gia Phố Wall vẫn dự báo giá vàng tăng, bất chấp cú giảm mạnh cuối tuần. Một số chuyên gia cảnh báo vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 4.500-4.527 USD/ounce, trong khi nhóm lạc quan cho rằng đây chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn và xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

Giới phân tích cho rằng đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Fed tăng lãi suất đang gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách, nợ công và lạm phát dai dẳng vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá vàng về dài hạn.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-1-9-vang-nhan-moi-noi-mot-gia-1705478.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

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