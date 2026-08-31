Gỡ “nút thắt” hạ tầng giữa hai dự án ở Lương Sơn

Hơn một năm qua, hệ thống hàng rào tôn và biển quảng cáo tại khu vực giáp ranh giữa Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn và Dự án Khu nhà ở do Công ty HUDS làm chủ đầu tư vẫn án ngữ, khiến việc kết nối hạ tầng giữa hai khu vực gặp khó khăn. Vướng mắc kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng mà còn tác động trực tiếp đến việc xây dựng, đi lại và giao dịch của người dân.

Hàng rào phía bên Công ty HUDS làm chủ đầu tư.

Hàng rào chắn lối, hạ tầng dang dở

Ghi nhận thực tế tại khu vực giáp ranh giữa hai dự án trên địa bàn xã Lương Sơn cho thấy, một hệ thống hàng rào tôn và biển quảng cáo dự án được dựng kiên cố, ngăn cách hai khu vực. Hàng rào này đã khiến việc kết nối giao thông giữa hai dự án chưa được thực hiện đồng bộ.

Với những hộ dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, hàng rào làm trở ngại trong quá trình xây dựng và sử dụng đất.

Chị Phan Thị Thanh Hà, cư dân đang xây dựng nhà tại Khu nhà ở Riverview Lương Sơn cho biết: “Hàng rào chắn lối đi chính khiến gia đình tôi phải đi vòng để chở vật liệu xây dựng, làm phát sinh thêm chi phí và thời gian”.

Anh Lê Thùy Vĩ, ở Văn Phú (Hà Nội) cho biết: Gia đình tôi mua mảnh đất cách đây 4 năm, có mặt tiền hướng vào khu vực hàng rào. Theo anh Vĩ, nếu xây dựng nhà ở sẽ khó khăn trong việc tiếp cận, vận chuyển vật liệu; còn khi giao dịch, hình ảnh hàng rào chắn phía trước cũng khiến người mua e ngại. Anh mong muốn chính quyền sớm vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân, việc chưa kết nối được hạ tầng còn khiến quá trình hoàn thiện hệ thống kỹ thuật của Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn gặp trở ngại.

Hàng rào chắn nhìn từ trên cao giữa 2 dự án.

Theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Riverview Lương Sơn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước, thông tin liên lạc của nhiều lô đất được thiết kế ngầm dưới phần vỉa hè thuộc diện tích dự án do Công ty HUDS quản lý.

Trong khi các hạng mục nội bộ của Dự án Riverview đã hoàn thành, một số đoạn, tuyến hạ tầng cần đấu nối liên thông vẫn chưa thể triển khai.

Ông Lê Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn cho biết: “Doanh nghiệp đã nhiều lần đề nghị được tạo điều kiện về mặt bằng để thi công hệ thống hạ tầng ngầm, bảo đảm tính đồng bộ của toàn dự án. Doanh nghiệp cam kết chịu toàn bộ chi phí thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi thực hiện”.

Hai chủ đầu tư chưa tìm được tiếng nói chung

Vướng mắc tại khu vực giáp ranh xuất phát từ việc hai chủ đầu tư có quan điểm khác nhau về phần đất đang đặt hàng rào.

Ông Phùng Tiến Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công ty HUDS cho biết: Phần đất này thuộc phạm vi doanh nghiệp được giao quản lý. Khi chưa bàn giao cho chính quyền địa phương, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, bảo vệ phần đất và tài sản trên đất thuộc phạm vi được giao.

Theo ông Nguyễn Hữu Tới, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Lương Sơn, địa phương đã nhận được đề xuất của Công ty Riverview về việc đề nghị Công ty HUDS tháo dỡ hàng rào ngăn cách giữa hai dự án để thi công phần hạ tầng còn lại, tạo điều kiện cho các hộ dân xây dựng nhà ở và kết nối giao thông.

Trước đây, UBND huyện Lương Sơn và hiện nay là UBND xã Lương Sơn đã có buổi làm việc với hai doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các bên phối hợp bằng văn bản để giải quyết những nội dung còn tồn tại. Tuy nhiên, đến nay hai chủ đầu tư vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để xử lý dứt điểm vướng mắc.

Theo ông Tới, Công ty HUDS khẳng định phần đất và tài sản trên đất đã được UBND tỉnh giao quản lý nên doanh nghiệp có quyền quản lý, xây dựng và bảo vệ theo quyết định của UBND tỉnh.

Công ty cũng cam kết, khi các hộ dân thuộc Dự án Riverview có nhu cầu xây dựng nhà ở, HUDS sẽ mở phần hàng rào để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Công ty HUDS hiện cũng đã sửa chữa một phần hàng rào để kết nối đường giao thông theo quy hoạch, trong đó có tuyến đường QH05 kết nối với Dự án Riverview.

Ông Tới cho biết thêm: “Phần đất đã được UBND tỉnh giao cho các đơn vị quản lý, hiện Công ty HUDS chưa bàn giao hạ tầng cho địa phương nên vẫn đang quản lý, xây dựng trên phần đất này. Việc dựng hàng rào được xác định là biện pháp ngăn cách tạm thời. Tuy nhiên, việc hàng rào đang ảnh hưởng đến việc hoàn thiện Dự án Riverview thì việc duy trì rào chắn giữa hai dự án là không hợp lý”.

Không để hàng rào trở thành “nút thắt” kéo dài

Từ thực tế tại khu vực giáp ranh, có thể thấy vướng mắc không còn đơn thuần là câu chuyện giữa hai chủ đầu tư. Khi hạ tầng chưa được kết nối đồng bộ, những hộ dân đã nhận chuyển nhượng đất và có nhu cầu xây dựng nhà ở là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Theo thông tin được cung cấp, các quyết định về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã được ban hành. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện các hạng mục hạ tầng, kết nối giao thông giữa hai khu vực cần được xem xét trên cơ sở quy hoạch được duyệt, hồ sơ đất đai, phạm vi đất được giao quản lý và trách nhiệm của từng chủ đầu tư.

Việc Công ty HUDS quản lý phần đất, tài sản trên đất được giao là vấn đề cần được tôn trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý, sử dụng cũng cần được thực hiện phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và các nghĩa vụ liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Ở chiều ngược lại, đề nghị của Công ty Riverview về việc tiếp cận mặt bằng để thi công hạ tầng cũng cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ pháp lý của dự án và phương án đấu nối được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngôi nhà đang xây tại Khu nhà ở Riverview Lương Sơn của gia đình chị Phan Thị Thanh Hà, nằm cạnh con đường có hàng rào chắn.

Điều cần thiết hiện nay là cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, phạm vi đất được giao, hiện trạng hạ tầng và phương án kết nối giữa hai dự án. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của từng bên, phương án xử lý hàng rào và tiến độ hoàn thiện các hạng mục kết nối theo quy hoạch.

Việc này không chỉ giúp hai doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn thiện dự án mà còn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người dân đã nhận chuyển nhượng đất, hạn chế phát sinh thêm chi phí trong quá trình xây dựng và những hệ lụy đối với giao dịch bất động sản.

Theo ông Nguyễn Hữu Tới, trong thời gian tới, UBND xã Lương Sơn sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp giữa hai chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc của hai dự án.

Việc sớm tháo gỡ “nút thắt” tại khu vực giáp ranh hai dự án ở Lương Sơn là yêu cầu cần thiết, không chỉ để hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tránh để một hàng rào tạm thời trở thành rào cản kéo dài.

Hồng Duyên