Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc tại khu vực phía Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 29/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc tại khu vực phía Bắc.

Công điện nêu: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các giải pháp đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, việc đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hiện nay, tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 07 tuyến đường bộ cao tốc, được chia thành 14 dự án/dự án thành phần, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản 01 dự án, các địa phương là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền các dự án còn lại. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền các dự án đã tích cực triển khai thực hiện; tuy nhiên, đến nay một số dự án vẫn còn tồn tại, vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng; một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực mới có thể hoàn thành đáp ứng yêu cầu.

Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền các dự án:

Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công theo kế hoạch. Quá trình thực hiện cần quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng; bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về giá vật liệu xây dựng

2. Về nguồn cung vật liệu xây dựng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất các mỏ, bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, đặc biệt dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.

Các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo đúng quy định.

Thi công khoa học, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật

3. Về công tác thi công

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 và các dự án đã khởi công từ năm 2025 nhưng tiến độ thi công còn chậm khẩn trương yêu cầu chủ đầu tư/nhà đầu tư và các đơn vị liên quan chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công các hạng mục phù hợp thực tế hiện trường, thời tiết, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, xe máy, thiết bị, dây chuyền thi công, khắc phục thời tiết bất lợi, đẩy mạnh thi công để hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các chủ đầu tư/nhà đầu tư, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương và các đơn vị thi công tăng cường, chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ thiết bị, vật tư, lán trại trong mùa mưa lũ; không dựng lán trại, bãi đúc cấu kiện và lưu trú tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; khẩn trương xây dựng đầy đủ hệ thống thoát nước (rãnh cơ, bậc nước, rãnh đỉnh, gia cố mái taluy...) đồng thời với quá trình thi công nền đường, bảo đảm tối đa an toàn cho người, thiết bị, vật tư, công trình và hạng mục đã thi công trên công trường.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn

4. Về công tác giải ngân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các dự án bảo đảm đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn.

5. Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khó khăn, vướng mắc.

Theo baochinhphu.vn