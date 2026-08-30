Giá vàng hôm nay 30-8: Vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Sáng 30-8, giá vàng miếng trong nước đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, trong khi giá vàng thế giới cũng lao dốc.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,7 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm mạnh

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.454,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.260 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm mạnh trước thềm cuối tuần, nhưng đà tăng ấn tượng trong tháng 8 cho thấy những lo ngại lớn hơn về triển vọng tài chính và tiền tệ toàn cầu. Có thời điểm đầu tuần, giá vàng tăng khoảng 15% trong tháng, hướng tới mức tăng tốt nhất kể từ tháng 1/1999. Dù những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole khiến đà tăng chững lại, vàng vẫn tăng khoảng 10% trong tháng.

Động lực chính của vàng đến từ lo ngại nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD. Giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng Washington kiểm soát gánh nặng nợ mà không làm suy giảm giá trị đồng USD.

Theo Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược vàng tại State Street Investment Management, lợi suất trái phiếu tăng do lo ngại về thâm hụt và nợ công có thể không còn gây sức ép lớn lên vàng như trước. Trong trường hợp này, vàng trở thành công cụ phòng vệ trước rủi ro mất giá tiền tệ.

Natixis, State Street và UBS đều đánh giá mốc 5.000 USD/ounce có thể đạt được trong những tháng tới. Dù giá vàng có thể biến động và chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh, những lo ngại về nợ công và sức mua của tiền tệ vẫn là yếu tố hỗ trợ kim loại quý.

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Theo hanoimoi.vn