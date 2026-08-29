Xã Bình Tuyền tạo động lực phát triển toàn diện

Thời gian qua, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, xã Bình Tuyền tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời khai thác tối đa tiềm năng, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Cán bộ xã Bình Tuyền ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công việc.

Xã Bình Tuyền được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ cũ. Với diện tích 58,50 km2 và quy mô dân số gần 30.000 người, địa phương đang mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng. Đảng bộ xã hiện có 1.017 đảng viên, sinh hoạt tại 38 chi bộ trực thuộc. Đây chính là lực lượng nòng cốt lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Tuyền cho biết: Ngay sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bình Tuyền đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Nhờ đó, công tác quản lý, vận hành được thực hiện thông suốt, không làm gián đoạn các hoạt động phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã bám sát quy chế làm việc, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị đạt trên 95%. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả ấn tượng với 27 đảng viên được kết nạp, đạt 81,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2026. Đặc biệt, Đảng bộ xã đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92%, bảo đảm đúng quy định.

Hạ tầng giao thông xã Bình Tuyền được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Bình Tuyền xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ định hướng đúng đắn và sự đồng lòng của hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng khoảng 12,5%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 15 tỷ đồng, vượt 15% dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng/người/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, gắn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững.

Nằm ở vị trí chiến lược, Bình Tuyền sở hữu lợi thế vượt trội về hạ tầng và quỹ đất công nghiệp với các khu công nghiệp lớn như Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II và Sơn Lôi. Toàn xã hiện có 1.218 doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn diễn ra sôi động. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận, giải quyết 716 hồ sơ đăng ký hoạt động hộ kinh doanh.

Điểm nổi bật trong nửa đầu năm 2026 là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 835,47 tỷ đồng, bằng 336% dự toán và đạt 750% so với cùng kỳ năm 2025. Trong công tác đầu tư công, xã đã phê duyệt chủ trương 16 dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; đồng thời triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 10 dự án trọng điểm, đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,14% kế hoạch.

Song song với phát triển kinh tế, Bình Tuyền luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thanh niên tình nguyện”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, gắn bó tình làng nghĩa xóm. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa được đầu tư khang trang từ nguồn vốn ngân sách và hàng tỷ đồng do Nhân dân đóng góp.

Thời gian tới, để tạo động lực phát triển toàn diện, Đảng bộ, chính quyền xã Bình Tuyền tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và khai thác triệt để thế mạnh công nghiệp - dịch vụ - du lịch sinh thái, quyết tâm xây dựng Bình Tuyền phát triển nhanh, bền vững.

Hương Lan