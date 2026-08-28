Giá vàng hôm nay 28-8: Giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 28-8 đồng loạt giảm, trong đó vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn có nơi giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 147– 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 147– 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 148 – 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 148 – 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục giảm

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.586,1 USD/ounce, giảm 47 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.310 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 145,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Larry Lepard, đối tác quản lý tại Equity Management Associates, đợt điều chỉnh gần đây không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng. Ông cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng khi hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt với mức nợ công ngày càng lớn.

Trao đổi với Kitco News, Lepard nhận định Mỹ hiện không còn nhiều khả năng duy trì lãi suất cao để chống lạm phát như giai đoạn những năm 1970-1980. Khi đó, nợ công Mỹ chỉ khoảng 30% GDP, trong khi hiện đã lên khoảng 120% GDP.

Theo ông, lãi suất cao làm tăng chi phí trả nợ, khiến thâm hụt ngân sách lớn hơn và buộc chính phủ phải vay thêm. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn bơm thêm tiền thay vì chấp nhận suy thoái sâu. Điều này sẽ làm gia tăng rủi ro lạm phát và hỗ trợ giá vàng.

Dù vàng đã tăng khoảng 65% trong năm ngoái, Lepard cho rằng chu kỳ tăng vẫn đang ở giai đoạn đầu. Ông dự báo giá vàng có thể đạt 5.000-7.000 USD/ounce, khá chắc chắn chạm 10.000 USD/ounce và trong kịch bản tái thiết tiền tệ toàn diện, giá có thể lên 20.000-30.000 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-28-8-giam-nhe-1431014.html

Theo hanoimoi.vn