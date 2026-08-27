Công nghiệp xanh để tăng trưởng bền vững

Xây dựng khu công nghiệp (KCN) xanh là hướng đi quan trọng giúp Phú Thọ nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường; đầu tư hạ tầng xử lý nước thải, quan trắc môi trường, tăng diện tích cây xanh, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch. Phát triển KCN xanh không chỉ tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư chất lượng cao mà còn bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đến nay, tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phú Thọ và phường Phong Châu) giai đoạn 1 đạt 63%.

Chủ động chuyển đổi, nâng chất lượng tăng trưởngĐể xây dựng KCN xanh, nhiều doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới dây chuyền, nâng hiệu quả sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Tại KCN Phú Hà, Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI quy mô lớn, doanh thu năm 2025 đạt hơn 3,7 tỷ USD, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 15.500 lao động; năm 2026 tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng số lao động lên khoảng 20.000 người. Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam đạt doanh thu hơn 6.500 tỷ đồng, năm 2025 tạo việc làm cho gần 5.500 lao động, năm 2026 nâng quy mô lên khoảng 10.000 người. Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech, KCN Nam Bình Xuyên Green Park được định hướng phát triển theo mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững, tích hợp hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống xử lý môi trường đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Trong đó, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, tối ưu hệ thống xử lý môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hướng tới giảm phát thải và phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn.Cùng với sự chuyển đổi của doanh nghiệp, tỉnh điều chỉnh cách tiếp cận trong thu hút đầu tư, từ ưu tiên số lượng sang coi trọng chất lượng và tính bền vững. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%; công nghiệp tăng 15,4%, chiếm 55,4% cơ cấu kinh tế; vốn FDI đạt 1,51 tỷ USD, tăng 64% so với năm 2024. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,18%, thu hút khoảng 1,32 tỷ USD vốn FDI; toàn tỉnh thành lập mới 2.800 doanh nghiệp. Sau hợp nhất tỉnh, lợi thế về quỹ đất, lao động, giao thông và liên kết vùng được tăng cường, tạo điều kiện lựa chọn dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030 xác định phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới xanh, bền vững và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đạt 17,4%; giảm mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GRDP từ 1 - 1,5% mỗi năm.

Tại các KCN, nâng chuẩn hạ tầng môi trường là một phần của quá trình nâng chất lượng tăng trưởng, từ đó nâng giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. KCN Thụy Vân quy hoạch 335ha, thu hút 102 dự án với tỷ lệ lấp đầy 95%, hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 m3/ngày đêm. KCN Phú Hà quy mô 350ha, còn dư địa tiếp nhận dự án mới, tạo điều kiện lựa chọn các ngành sản xuất phù hợp định hướng xanh.

Hướng đến những khu công nghiệp xanh thế hệ mớiKCN Nam Bình Xuyên Green Park là điển hình cho hướng phát triển mới, trong đó xanh và thông minh được tích hợp ngay từ đầu. Dự án có quy mô 295,74ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2025 tại xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên, định hướng phát triển theo mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững, tích hợp hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công nghệ số, quản lý năng lượng và xử lý môi trường. Toàn tỉnh hiện có 30 KCN, trong đó, 17 KCN đang hoạt động, thu hút khoảng 840 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với 322 dự án DDI, tổng vốn gần 64.500 tỷ đồng và 517 dự án FDI, tổng vốn hơn 10,25 tỷ USD. Các ngành sản xuất máy tính xách tay, linh kiện điện tử tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tỉnh xác định phát triển công nghiệp theo hướng xanh, sinh thái là định hướng xuyên suốt. Đặc biệt, tại Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chuyển đổi xanh được xác định là quan điểm và mục tiêu trọng tâm, đóng vai trò định hướng chính trị, là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo, nhằm xây dựng nền kinh tế xanh - tuần hoàn - tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đầu tư hạ tầng KCN đồng bộ, thân thiện môi trường; bố trí quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính; kiên quyết sàng lọc, từ chối các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.Theo Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên, phát triển hạ tầng xanh phải gắn với cải thiện chất lượng môi trường đầu tư và quản trị môi trường. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số xanh (PGI) đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa Phú Thọ vào Top 10 cả nước và hướng tới Top 7 sau năm 2030. Phát triển công nghiệp xanh chính là chìa khóa để tỉnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đơn vị xác định rõ trách nhiệm không chỉ phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại, mà còn ở việc tạo môi trường đầu tư bền vững, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.Để thực hiện lộ trình “xanh hóa” thống nhất, các KCN đang hoạt động cần nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát môi trường; KCN mới tích hợp tiêu chí xanh từ quy hoạch. Chính sách thu hút đầu tư ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất ít phát thải và năng lượng sạch. Từ sự chủ động của doanh nghiệp, thay đổi trong tư duy thu hút đầu tư đến những KCN xanh thế hệ mới, Phú Thọ từng bước chuyển từ “thu hút vốn” sang “thu hút giá trị”, tạo nền tảng cho nền công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Ngọc Lam