Phú Thọ dự kiến đầu tư hơn 77 tỷ đồng phát triển điện mặt trời mái nhà tại công sở

Với tổng mức đầu tư hơn 77,3 tỷ đồng, Phú Thọ sẽ triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt là giải pháp thiết thực để tiết kiệm điện, giảm chi thường xuyên và sử dụng hiệu quả tài sản công.

UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh đến năm 2030 tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 6/8/2026. Đề án xác định việc khai thác nguồn năng lượng mặt trời tại các công sở là một trong những giải pháp thiết thực để tiết kiệm điện, giảm chi thường xuyên và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Theo đề án, Phú Thọ dự kiến bố trí hơn 77,3 tỷ đồng để đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà. Quy mô lắp đặt được xác định khoảng 70.348 kWp; chi phí vận hành, bảo dưỡng hằng năm ước khoảng 1,286 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đề án được xác định thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030 là từng bước đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào các tòa nhà công sở cấp tỉnh đủ điều kiện, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Kết quả tính toán cho thấy các hệ thống dự kiến có thể tạo ra khoảng 3.996 MWh điện mỗi năm, trong đó khoảng 2.854 MWh được tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các công sở. Đề án cũng tính toán tỷ lệ điện tiết kiệm từ lưới điện bình quân khoảng 62,04% đối với các cơ sở trong giai đoạn đầu tư; chi phí tiền điện tiết kiệm trung bình được ước tính khoảng 26 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, đề án còn đặt mục tiêu tạo ra những tác động lâu dài về môi trường và xã hội. Theo tính toán, việc triển khai hệ thống điện mặt trời sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính; lượng CO2 cắt giảm trung bình được xác định khoảng 0,61 tấn/năm trên mỗi kWp công suất lắp đặt.

Thu Hà - Ngọc Yến