Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn cho nông dân xã Tân Mai

Ngày 25/8, tại xã Tân Mai, Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Mai tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Điền trong sản xuất cho đoàn viên, hội viên.

Tham gia tập huấn có hơn 80 hội viên nông dân cùng đại diện các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp thuộc 2 xóm Khan Thượng và Khan Hạ, xã Tân Mai.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại chương trình, các hội viên nông dân được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trồng ngô sinh khối, kỹ thuật trồng thâm canh cây lạc và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây lúa.

Bên cạnh đó, chương trình trang bị cho nông dân những kiến thức quan trọng về cách sử dụng phân bón hợp lý, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người lao động, chất lượng cây trồng và môi trường xung quanh. Các hội viên nông dân tham gia tập huấn đã tích cực trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế sản xuất để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Đại diện Công ty Phân bón Phú Điền trao tặng vật tư phân bón hỗ trợ bà con nông dân xã Tân Mai.

Nhân dịp này, Công ty Phân bón Phú Điền đã trao tặng 1 tấn phân hữu cơ vi sinh cho các hộ dân tham gia tập huấn, góp phần hỗ trợ bà con có thêm nguồn vật tư chất lượng để áp dụng ngay vào sản xuất vụ Mùa năm 2026.

Lớp tập huấn không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân, mà còn giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Đây là tiền đề quan trọng giúp gia tăng thu nhập cho người dân, hướng tới xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững tại địa phương.

Nguyễn Thúy