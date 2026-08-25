Khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, hiện đại, đồng bộ.

Cán bộ xã Lai Đồng phối hợp với Tổ công tác cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, cung cấp thông tin thực hiện Chiến dịch cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ quản lý khoảng 6,92 triệu thửa đất tại 148 xã, phường, trong đó một phần dữ liệu đã được xây dựng và đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch. Tỉnh xác định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trước đó, trong năm 2025, Phú Thọ đã triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Các địa phương đồng loạt thành lập tổ công tác, huy động cán bộ cơ sở phối hợp với lực lượng công an, ngành NN&MT để thu thập, đối soát, số hóa thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những kết quả bước đầu của chiến dịch 90 ngày trở thành tiền đề để tỉnh triển khai cao điểm 180 ngày trong năm 2026.

Chiến dịch 180 ngày được thực hiện từ ngày 1/7 - 31/12/2026, tập trung vào làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đáng chú ý, lần này yêu cầu đối với dữ liệu được nâng lên, không chỉ nhập thông tin, các cơ quan phải bảo đảm dữ liệu có đủ 3 khối (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét); đồng thời đối soát với dữ liệu dân cư. Những ngày này, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, cán bộ địa chính, công an cơ sở, tổ công tác cộng đồng đang đến từng khu dân cư, rà từng hồ sơ, đối chiếu từng thửa đất.

Tại xã Lai Đồng, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và 16 tổ công tác cộng đồng tại các thôn để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, cung cấp thông tin. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lâu dài nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, đầy đủ, chính xác và hiện đại. Xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, đơn vị và tổ công tác triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phường Phúc Yên tuyên truyền triển khai cao điểm 180 ngày thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh xác định chiến dịch 180 ngày là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của toàn hệ thống chính trị. Các tổ công tác đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”, trực tiếp thu thập, đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân của người dân. Lực lượng công an tích cực phối hợp rà soát, đối chiếu và xác thực thông tin chủ sử dụng đất với dữ liệu dân cư, phát hiện những trường hợp thiếu, sai hoặc chưa đồng bộ để xác minh, đề nghị bổ sung, điều chỉnh.Với tinh thần quyết liệt, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng đối với quản lý nhà nước về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, đến ngày 7/8, có 74/148 xã, phường thực hiện nhập liệu bộ biểu kiểm kê tài liệu địa chính; toàn tỉnh đã chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ 3 khối thông tin đối với 1.059.795/1.331.634 thửa đất, đạt 79,58% số thửa có trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, 988.717 thửa, tương đương 74,24%, đã được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Đồng chí Hoàng Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở NN&MT cho biết, tỉnh đang tập trung hoàn thành rà soát, đánh giá, thống nhất một bộ tài liệu, dữ liệu dùng chung; trong tháng 8/2026 tăng tốc đối khớp, xác thực VNeID với sự tham gia của công an xã, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và xử lý dứt điểm chênh lệch số liệu.

Để hoàn thành mục tiêu, Sở NN&MT đang vận hành Trụ sở chỉ huy và 8 Tổ công tác, phân công cán bộ bám địa bàn, hỗ trợ trực tiếp các xã, phường; đồng thời yêu cầu 100% địa phương và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật dữ liệu hằng ngày, ưu tiên hồ sơ và nhóm dữ liệu số còn thiếu. Công việc cũng được gắn với việc xác thực VNeID, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống VNLIS, chuẩn hóa theo bộ tiêu chí kỹ thuật mới, xử lý những trường hợp ứng tờ, ứng thửa giữa bản đồ 299, HN 72 và bản đồ địa chính mới.

Xác định phía trước còn nhiều khó khăn do hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, dữ liệu chưa đồng nhất, cán bộ chuyên môn ở cơ sở còn mỏng, nhưng với yêu cầu “6 rõ”, sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng công an, cơ quan chuyên môn và đặc biệt là sự hợp tác của người dân, từng mảnh ghép dữ liệu đang được bổ sung.

Từ Chiến dịch 90 ngày năm 2025 đến cao điểm 180 ngày năm 2026, Phú Thọ đang từng bước chuyển từ nhiệm vụ làm sạch dữ liệu sang xây dựng nền tảng dữ liệu đất đai phục vụ lâu dài. Đó không chỉ là việc hoàn thành một khối lượng công việc kỹ thuật, mà còn là quá trình thiết lập công cụ quản lý minh bạch, hiện đại, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngọc Lam