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Nâng cao trách nhiệm trong gây nuôi động vật rừng

Ngày 25/8, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, gây nuôi động vật rừng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động gây nuôi động vật rừng trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có 60 tổ chức, cá nhân đang hoạt động gây nuôi động vật rừng tại địa bàn do Hạt Kiểm lâm Hòa Bình được giao quản lý, gồm các xã, phường: Thống Nhất, Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thịnh Minh.

Nâng cao trách nhiệm trong gây nuôi động vật rừngCác đại biểu dự hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý, gây nuôi động vật rừng trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Hòa Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, hướng dẫn một số quy định của pháp luật về quản lý, gây nuôi động vật rừng; trách nhiệm của chủ cơ sở trong quá trình nuôi; các quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động gây nuôi, quản lý động vật rừng. Đồng thời, cán bộ kiểm lâm hướng dẫn cụ thể về việc lập, quản lý hồ sơ tại cơ sở nuôi; hồ sơ, thủ tục khi xuất bán, chuyển giao quyền sở hữu động vật rừng; cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi gây nuôi của cơ sở.

Thông qua hội nghị, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động quản lý nguồn gốc động vật rừng, cập nhật đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định; kịp thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm khi phát sinh các vấn đề liên quan.

Việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đưa hoạt động gây nuôi động vật rừng đi vào nền nếp, đúng quy định. Qua đó góp phần bảo tồn, phát triển nguồn gen động vật rừng và bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn.

Hoàng Hương


Hoàng Hương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng động vật rừng Quản lý Kiểm lâm Quy định Hòa bình Pháp luật Tuyên truyền Thịnh Minh Thống Nhất Trách nhiệm
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