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Hoàn thiện các phương án kỹ thuật để triển khai Cụm công nghiệp Đú Sáng

Dự án Cụm công nghiệp (CCN) Đú Sáng đang được tập trung tháo gỡ các vướng mắc để sớm triển khai. Các sở, ngành, địa phương đang phối hợp cùng Công ty cổ phần Kiên Thái Hòa Bình (chủ đầu tư) rà soát, hoàn thiện các phương án kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Hoàn thiện các phương án kỹ thuật để triển khai Cụm công nghiệp Đú SángLãnh đạo Sở Xây dựng cùng lãnh đạo xã Nật Sơn và Mường Động kiểm tra thực địa tại vị trí quy hoạch Cụm công nghiệp Đú Sáng.

Cụm công nghiệp Đú Sáng được quy hoạch trên diện tích khoảng 74 ha tại khu vực xã Nật Sơn và Mường Động, với tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên 930 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế địa phương. Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất sản xuất tập trung, thu hút dòng vốn đầu tư, giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

Theo lộ trình, trong quý III/2026, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Quý IV/2026, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình cùng chính quyền địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để dự án phát huy hiệu quả lâu dài, các cơ quan chuyên môn cùng 2 địa phương đang tính toán phương án kết nối giao thông đồng bộ, chủ động bố trí quỹ đất, kinh phí xây dựng khu tái định cư với đầy đủ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân trong diện thu hồi đất. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bắt buộc như trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát lũ, quỹ đất cho an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy được tích hợp đồng bộ từ khâu quy hoạch.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cụm công nghiệp Dự án Phương án CCN Đẩy nhanh tiến độ sáng Chủ đầu tư địa phương Hòa bình Phòng cháy chữa cháy
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