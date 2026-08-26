Tăng lương tối thiểu vùng năm 2027: Cân bằng lợi ích người lao động và doanh nghiệp

Theo dự thảo Nghị định đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dự kiến tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027. Phương án này được đánh giá nhằm cải thiện mức sống của người lao động, đồng thời tính đến khả năng chi trả và duy trì sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Mức tăng hài hòa với mức sống và khả năng chi trả

Theo phương án đề xuất tại dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027. Mức tăng này tương ứng theo 4 vùng như sau: vùng I tăng lên 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu này tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Sau thời gian đưa ra lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đã nhận được nhiều góp ý của các đơn vị, tập trung vào việc đề nghị đánh giá tác động của việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đến đời sống của người lao động, cũng như chi phí đối với DN.

Góp ý vào dự thảo nghị định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức lương tối thiểu theo hướng bảo đảm tiệm cận hơn với mức sống tối thiểu của người lao động trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Đồng thời, Bộ này cũng kiến nghị tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt để có lộ trình điều chỉnh phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tác động của phương án điều chỉnh tiền lương, trong đó cần làm rõ tác động đối với khả năng chi trả của DN; chi phí tiền lương và các chi phí liên quan của người sử dụng lao động; việc làm; thị trường lao động; mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Tại bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ cho biết, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu 7,8% dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Khi Hội đồng khuyến nghị, mức lương tối thiểu đã được tính toán, xác định dựa trên các yếu tố quy định tại Bộ luật Lao động. Trên cơ sở đó, Hội đồng đã trao đổi, thương lượng, thỏa thuận và thống nhất phương án điều chỉnh để khuyến nghị với Chính phủ với mức tăng 7,8%.

Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh tăng 7,8% và thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2027 đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất trên cơ sở qua tổ chức 2 phiên họp để thảo luận, thương lượng. Trong đó, đã đánh giá kỹ với bối cảnh hiện tại và dự kiến năm 2027 ở nước ta.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung các yếu tố gắn với lương tối thiểu, như kinh tế - xã hội (GDP, năng suất lao động), thị trường lao động, điều kiện sản xuất kinh doanh của DN... đều thuận lợi hơn. Vì thế, mức lương tối thiểu được đề xuất đảm bảo mức sống tối thiểu hiện hành và có cải thiện thêm.

Với phương án tăng 7,8%, mức lương tối thiểu được đề xuất đảm bảo bù đắp thiếu hụt so với mức sống tối thiểu hiện hành (4,1%) và có cải thiện thêm khoảng (3,7%) đến hết năm 2027, dựa trên việc tính toán kịch bản dự kiến CPI năm 2026 và 2027 mỗi năm tăng khoảng 4,5%.

Đồng thời, mức điều chỉnh này cũng có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Làm rõ mức lương khi thay đổi địa giới hành chính

Trước đó, trao đổi với báo chí về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), mức tăng 7,8% phù hợp với bối cảnh trong thời gian tới.

Ông Giang cho biết, một trong những yếu tố giúp người lao động được đảm bảo đời sống là tiền lương, từ việc tăng tiền lương cũng đồng thời giúp tăng năng suất lao động. Và từ việc tăng năng suất lao động của DN, sẽ góp phần vào tăng năng suất lao động quốc gia. Đây là những yếu tố tiền đề quan trọng thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Cùng với đánh giá mức tăng 7,8%, nhiều bộ, ngành đề nghị quy định rõ việc xác định thời điểm chuyển sang áp dụng mức lương mới khi chia tách, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính mới.

Phản hồi ý kiến này, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp chia tách hoặc có sự thay đổi tên, thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên, hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Trường hợp địa bàn được thành lập trên địa bàn hành chính mới, được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Theo daidoanket.vn

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