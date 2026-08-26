Khi nông sản được nâng tầm

Từ những chiếc lá sen tưởng chừng chỉ là phần phụ sau mỗi vụ thu hoạch, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi (HTX), thôn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên đã tìm hướng chế biến, nâng giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Với cách làm chủ động, mạnh dạn đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ sấy lạnh, HTX đã phát triển nhiều dòng sản phẩm, tạo việc làm, nâng thu nhập cho người lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đầu tư công nghệ sấy lạnh giúp Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi nâng cao chất lượng sản phẩm.

Năm 2022, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi được thành lập với định hướng khai thác lợi thế nguồn nguyên liệu nông nghiệp sẵn có tại địa phương. Thời điểm đó, người dân chủ yếu trồng sen để khai thác hạt, trong khi phần lá sen sau thu hoạch thường không được tận dụng, thậm chí phải bỏ đi. Từ thực tế đó, HTX bắt đầu suy nghĩ về việc chế biến lá sen thành những sản phẩm có giá trị cao hơn.

Theo chị Nguyễn Hồng Nhung - Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi, ý tưởng tận dụng lá sen xuất phát từ mong muốn không để lãng phí nguồn nguyên liệu ngay tại địa phương. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu quy trình, HTX bắt đầu chế biến lá sen thành các sản phẩm trà bằng phương pháp sấy lạnh, như trà lá sen sấy lạnh, lá sen hồng sâm, lá sen hoa vàng. Công nghệ sấy lạnh giúp bảo quản nguyên liệu tốt, đồng thời tạo ra sản phẩm tiện dụng, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Từ những sản phẩm đầu tiên, HTX tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, từng bước hình thành hướng đi riêng trong chế biến nông sản. Năm 2023, HTX phát triển thêm nhiều sản phẩm sấy lạnh từ các loại rau, cây dược liệu quen thuộc như cần tây, tía tô, diếp cá, rau má, cà gai leo, hoa đu đủ đực, dây thìa canh, lá ổi... Đây đều là những nguyên liệu gần gũi với đời sống, được HTX lựa chọn, sơ chế và chế biến theo quy trình phù hợp nhằm giữ được đặc tính tự nhiên của nguyên liệu.

Điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển của HTX là việc không ngừng đổi mới sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Năm 2025, HTX đưa ra sản phẩm bột chuối tiêu xanh. Đây là hướng chế biến mới, tận dụng nguồn chuối tiêu tại địa phương và các vùng lân cận, nhất là vào những thời điểm sản lượng chuối nhiều, giá trị quả tươi chưa cao. Thay vì chỉ tiêu thụ quả tươi, việc chế biến thành bột giúp kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm và mở thêm hướng tiêu thụ cho nông sản.

Sản phẩm bột chuối tiêu xanh được Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi phát triển từ nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Tiếp nối kết quả đó, năm 2026, HTX phát triển thêm sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng kết hợp chuối tiêu xanh. Việc liên tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm cho thấy HTX không chỉ chú trọng đến khâu sản xuất mà còn quan tâm đến nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. Từ nguyên liệu nông nghiệp sẵn có, những sản phẩm mới được tạo ra với hình thức thuận tiện, phù hợp để đưa vào các kênh phân phối hiện đại.

Cùng với đó, 3 sản phẩm của HTX gồm trà lá sen hoa vàng, trà tía tô, trà cần tây đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Việc được công nhận OCOP góp phần nâng cao giá trị, uy tín sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để HTX tiếp cận thêm nhiều kênh phân phối và người tiêu dùng.

Đằng sau những sản phẩm được đóng gói hoàn chỉnh là cả một quá trình đầu tư về công nghệ, tổ chức sản xuất. HTX từng bước đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, xây dựng nhà màng, phòng sấy lạnh và các thiết bị phục vụ sơ chế, chế biến. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế phụ thuộc vào phương pháp chế biến thủ công, đồng thời góp phần tạo sự đồng đều giữa các lô hàng.

Các sản phẩm nông sản được sơ chế kỹ trước khi đem sấy lạnh.

Hiện nay, HTX tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động tại địa phương với mức thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng/người/tháng. Đây là kết quả có ý nghĩa đối với một mô hình sản xuất quy mô vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn, bởi không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn góp phần giải quyết việc làm, giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập ngay tại quê hương.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của HTX ngày càng được mở rộng. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, HTX đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, phân phối qua hệ thống siêu thị Co.opmart, các cửa hàng OCOP, đơn vị kinh doanh đa nền tảng và các cửa hàng đặc sản vùng miền. Đặc biệt, sản phẩm của HTX đã được đưa đến nhiều khu du lịch tại Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La... Đây là những thị trường có lượng khách du lịch lớn, tạo cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Nhờ đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường, sản lượng tiêu thụ của HTX hiện đạt khoảng 3.000-5.000 sản phẩm mỗi tháng, doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm. Với quy mô chưa lớn nhưng hướng đi khá rõ ràng, HTX đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chế biến nông sản theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng.

Chị Nguyễn Hồng Nhung cho biết thêm, thời gian tới HTX tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và các vùng lân cận. Trong đó, HTX xác định việc tận dụng nông sản theo mùa, hạn chế tình trạng được mùa mất giá và nâng cao giá trị sau thu hoạch là hướng đi quan trọng. Cùng với phát triển sản phẩm, HTX tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường quảng bá trên các nền tảng số và nâng cao năng lực sản xuất.

Từ những chiếc lá sen từng bị bỏ đi đến những sản phẩm trà được công nhận OCOP, hay các loại rau, cây dược liệu quen thuộc đến bột chuối tiêu xanh và bột ngũ cốc dinh dưỡng, câu chuyện của Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi cho thấy giá trị của nông sản không chỉ nằm ở sản phẩm tươi mà còn ở khả năng chế biến, sáng tạo và tổ chức thị trường.

Với hướng đi phù hợp, mạnh dạn ứng dụng công nghệ, khai thác tốt nguồn nguyên liệu địa phương, HTX đang góp phần tạo thêm giá trị cho nông sản, mở hướng phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân tại xã Phùng Nguyên.

Hoàng Hương