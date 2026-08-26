Giá cả thị trường ngày 26/8/2026

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Tên hàng hóa
Giá bán
1
Sườn que lợn nhập khẩu
32.500 đồng/500g
2
Ba chỉ bò Úc thái lát
80.500 đồng/200g
3
Cam sành (trái từ 130g trở lên)
54.384 đồng/5kg
4
Thanh long ruột đỏ (trái từ 300g)
29.050 đồng/kg
5
Lựu ngọt Tứ Xuyên
53.000 đồng/kg
6
Quýt đường
22.500 đồng/500g
7
Bí nụ vỉ
18.000 đồng/200g
8
Bông điên điển vỉ
18.000 đồng/100g
9
Đậu Hà Lan vỉ
19.000 đồng/100g
10
Bông cải xanh baby vỉ
19.000 đồng/200g
11
Nấm đùi gà baby Hàn Quốc
34.000 đồng/200g
12
Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai
79.000 đồng/chai 1 lít
13
Nước mắm hương cá hồi hảo hạng Chinsu 16 độ đạm chai
55.000 đồng/chai 500ml
14
Bơ thực vật Tường An hũ
11.000 đồng/hũ 80g
15
Đường mía thiên nhiên Biên Hòa gói
36.500 đồng/gói 1kg
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 20/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/8/2026
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