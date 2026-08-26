Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 26/8/2026

Giá cả thị trường ngày 26/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Sườn que lợn nhập khẩu

32.500 đồng/500g

2

Ba chỉ bò Úc thái lát

80.500 đồng/200g

3

Cam sành (trái từ 130g trở lên)

54.384 đồng/5kg

4

Thanh long ruột đỏ (trái từ 300g)

29.050 đồng/kg

5

Lựu ngọt Tứ Xuyên

53.000 đồng/kg

6

Quýt đường

22.500 đồng/500g

7

Bí nụ vỉ

18.000 đồng/200g

8

Bông điên điển vỉ

18.000 đồng/100g

9

Đậu Hà Lan vỉ

19.000 đồng/100g

10

Bông cải xanh baby vỉ

19.000 đồng/200g

11

Nấm đùi gà baby Hàn Quốc

34.000 đồng/200g

12

Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai

79.000 đồng/chai 1 lít

13

Nước mắm hương cá hồi hảo hạng Chinsu 16 độ đạm chai

55.000 đồng/chai 500ml

14

Bơ thực vật Tường An hũ

11.000 đồng/hũ 80g

15

Đường mía thiên nhiên Biên Hòa gói

36.500 đồng/gói 1kg

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Thanh long ruột đỏ Thiên nhiên Nhập khẩu Hàn quốc Nước mắm Tứ xuyên Hàng hóa Thực vật Hà lan
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