Giá cả thị trường ngày 14/8/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Ba chỉ lợn rút sườn khay 400g
51.600 đồng/khay
2
Má đùi gà cắt sẵn khay 400g
29.500 đồng/khay
3
Cá thu đao nhập khẩu Nhật Bản khay 300g
49.000 đồng/khay
4
Thịt ốc bươu khay 300g
24.600 đồng/khay
5
Rau ngót túi 250g
14.500 đồng/túi
6
Cà rốt
18.000 đồng/kg
7
Set 2 hộp nho mẫu đơn nội địa Trung 500g
99.000 đồng/set
8
Quýt giống Úc nội địa Trung túi 800g
25.000 đồng/túi
9
Dầu đậu nành tinh luyện Janbee can 2 lít
139.000 đồng/chai
10
Nước mắm nhỉ cá cơm 584 Nha Trang 25 độ đạm chai 1 lít
55.000 đồng/chai
11
Tương hột Cholimex hũ 250g
10.000 đồng/lọ
12
Nước chấm mè rang Kewpie chai 180ml
24.500 đồng/chai
13
Hộp 4 Bánh Trung Thu Kinh Đô Thưởng Nguyệt
490.001 đồng/hộp
14
Kẹo dẻo bóc vỏ mix vị My Style gói 120g
40.000 đồng/gói
15
Sữa tắm Purité Cherry Blossom dưỡng ẩm mềm mịn hương hoa anh đào chai 620ml
142.000 đồng/chai
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/8/2026
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baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/8/2026
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baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 5/8/2026
Giá cả thị trường ngày 4/8/2026