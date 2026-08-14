Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 14/8/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Ba chỉ lợn rút sườn khay 400g

51.600 đồng/khay

2

Má đùi gà cắt sẵn khay 400g

29.500 đồng/khay

3

Cá thu đao nhập khẩu Nhật Bản khay 300g

49.000 đồng/khay

4

Thịt ốc bươu khay 300g

24.600 đồng/khay

5

Rau ngót túi 250g

14.500 đồng/túi

6

Cà rốt

18.000 đồng/kg

7

Set 2 hộp nho mẫu đơn nội địa Trung 500g

99.000 đồng/set

8

Quýt giống Úc nội địa Trung túi 800g

25.000 đồng/túi

9

Dầu đậu nành tinh luyện Janbee can 2 lít

139.000 đồng/chai

10

Nước mắm nhỉ cá cơm 584 Nha Trang 25 độ đạm chai 1 lít

55.000 đồng/chai

11

Tương hột Cholimex hũ 250g

10.000 đồng/lọ

12

Nước chấm mè rang Kewpie chai 180ml

24.500 đồng/chai

13

Hộp 4 Bánh Trung Thu Kinh Đô Thưởng Nguyệt

490.001 đồng/hộp

14

Kẹo dẻo bóc vỏ mix vị My Style gói 120g

40.000 đồng/gói

15

Sữa tắm Purité Cherry Blossom dưỡng ẩm mềm mịn hương hoa anh đào chai 620ml

142.000 đồng/chai

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;14/8/2026&nbsp;

Kết Đoàn



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhật Bản Bánh trung thu Hoa anh đào Nhập khẩu Nước mắm Hàng hóa giá cả thị trường Cà rốt Sữa đậu nành
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