Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 10/8/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt đùi heo C.P 300g

31.500 đồng/túi

2

Cam sành

54.384 đồng/5 kg

3

Bánh cá vị rong biển tuyết xanh Orion Marine Boy hộp 32g

12.700 đồng/hộp

4

Kem sữa dừa Merino hộp 260g

32.000 đồng/hộp

5

Mực nút làm sạch

39.600 đồng/200g

6

Nạm bò 150g

33.075 đồng/150g

7

Dầu đậu nành Meizan 2 lít

129.000 đồng/can 2 lít

8

Nước chấm tỏi ớt Lý Sơn Nam Ngư 300ml

36.000 đồng/chai

9

Cà phê sữa G7 3in1 800g

152.000 đồng/50 gói 16g

10

Nấm kim châm nội địa Trung

9.000 đồng/150g

11

Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh

89.000 đồng/chai 750ml

12

Bò lúc lắc

85.900 đồng/200g

13

Kem ốc quế socola Merino Super Teen 60g

15.000 đồng/que

14

Bánh trứng Tipo gói 115g

21.000 đồng/hộp

15

Chuối già giống Nam Mỹ

19.900 đồng/1 kg

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;10/8/2026

Kết Đoàn



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nước mắm Hàng hóa giá cả thị trường Cà phê Nam mỹ Tuyết Biển Cam đậu nành sữa dừa
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