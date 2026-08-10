Giá cả thị trường ngày 10/8/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt đùi heo C.P 300g
31.500 đồng/túi
2
Cam sành
54.384 đồng/5 kg
3
Bánh cá vị rong biển tuyết xanh Orion Marine Boy hộp 32g
12.700 đồng/hộp
4
Kem sữa dừa Merino hộp 260g
32.000 đồng/hộp
5
Mực nút làm sạch
39.600 đồng/200g
6
Nạm bò 150g
33.075 đồng/150g
7
Dầu đậu nành Meizan 2 lít
129.000 đồng/can 2 lít
8
Nước chấm tỏi ớt Lý Sơn Nam Ngư 300ml
36.000 đồng/chai
9
Cà phê sữa G7 3in1 800g
152.000 đồng/50 gói 16g
10
Nấm kim châm nội địa Trung
9.000 đồng/150g
11
Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh
89.000 đồng/chai 750ml
12
Bò lúc lắc
85.900 đồng/200g
13
Kem ốc quế socola Merino Super Teen 60g
15.000 đồng/que
14
Bánh trứng Tipo gói 115g
21.000 đồng/hộp
15
Chuối già giống Nam Mỹ
19.900 đồng/1 kg
Kết Đoàn
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