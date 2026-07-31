Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 31/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Meizan Nàng Thơm túi 5kg

110.000 đồng/túi

2

MEAT Đùi tỏi gà khay 500g

63.450 đồng/khay

3

Đùi bò

285.000 đồng/kg

4

Cá diêu hồng làm sạch

80.000 đồng/kg

5

Tàu hũ trứng Ichiban Fuji San gói 240g

21.500 đồng/gói

6

Mận An Phước

38.000 đồng/kg

7

Dầu hào Lee Kum Kee Kum Chun chai 255g

26.500 đồng/chai

8

Nước chấm tỏi ớt Lý Sơn Nam Ngư 300ml

36.000 đồng/chai

9

Bánh Gullon ăn kiêng không đường nhiều chất xơ 170g

72.000 đồng/hộp

10

Bánh Loacker Socola Quadratini 125g

72.500 đồng/gói

11

Hạt điều rang củi Hải Bình túi zip giấy 500g

262.000 đồng/túi

12

Nước xả vải Downy hương đam mê túi 3 lít

199.000 đồng/túi

13

Kem tẩy Sunlight chuyên dụng siêu sạch siêu sáng 690g

32.000 đồng/chai

14

Hộp nhựa thực phẩm Lock&Lock HSM8220 540ml

50.000 đồng/cái

15

Thớt tròn gỗ xà cừ 23cm Thanh Tú

69.000 đồng/cái

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;31/7/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Thực phẩm Hàng hóa giá cả thị trường Chất xơ Đam mê Nàng sạch ăn kiêng tỏi giá bán
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