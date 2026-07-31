Giá cả thị trường ngày 31/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Meizan Nàng Thơm túi 5kg
110.000 đồng/túi
2
MEAT Đùi tỏi gà khay 500g
63.450 đồng/khay
3
Đùi bò
285.000 đồng/kg
4
Cá diêu hồng làm sạch
80.000 đồng/kg
5
Tàu hũ trứng Ichiban Fuji San gói 240g
21.500 đồng/gói
6
Mận An Phước
38.000 đồng/kg
7
Dầu hào Lee Kum Kee Kum Chun chai 255g
26.500 đồng/chai
8
Nước chấm tỏi ớt Lý Sơn Nam Ngư 300ml
36.000 đồng/chai
9
Bánh Gullon ăn kiêng không đường nhiều chất xơ 170g
72.000 đồng/hộp
10
Bánh Loacker Socola Quadratini 125g
72.500 đồng/gói
11
Hạt điều rang củi Hải Bình túi zip giấy 500g
262.000 đồng/túi
12
Nước xả vải Downy hương đam mê túi 3 lít
199.000 đồng/túi
13
Kem tẩy Sunlight chuyên dụng siêu sạch siêu sáng 690g
32.000 đồng/chai
14
Hộp nhựa thực phẩm Lock&Lock HSM8220 540ml
50.000 đồng/cái
15
Thớt tròn gỗ xà cừ 23cm Thanh Tú
69.000 đồng/cái
Kết Đoàn
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