Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 27/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm đặc sản Neptune ST25 túi 5kg

169.000 đồng/túi

2

Trứng vịt lộn

50.000 đồng/chục

3

MEATDELI [PRE] Thịt Sườn thăn (sườn non) khay 430g

125.000 đồng/khay

4

Khô cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

43.900 đồng/khay

5

Măng tây xanh 200g

27.500 đồng/gói

6

Cải ngồng 500g

14.900 đồng/gói

7

Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân

33.000 đồng/kg

8

Nước mắm hương cá hồi Chin-su chai 500ml

49.000 đồng/chai

9

Nước xốt KEWPIE mè rang Yuzu và Tắc 210ml

50.400 đồng/chai

10

Nước Dùng Barona Lẩu Thái Barona 180g

32.500 đồng/gói

11

Sữa chua ăn vị mật ong Farmers Union Greek Style Lốc 2 hộp x 140g

84.300 đồng/lốc

12

Sữa dinh dưỡng Nutifood Varna Comlete 237ml

31.700 đồng/chai

13

Màng bọc thực phẩm PVC 30CMX150M Dao nhựa Winmart Home

109.000 đồng/hộp

14

Thớt tre chữ nhật Cherry 30x20x1,8cm

109.000 đồng/chiếc

15

Găng tay 1 lần WinMart Home 100c/ hộp-Size M

16.900 đồng/hộp

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;27/7/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Dinh dưỡng Sữa chua Nước mắm Hàng hóa Găng tay Lốc giá cả thị trường Mật ong Đặc sản Dưa hấu
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