Giá cả thị trường ngày 27/7/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm đặc sản Neptune ST25 túi 5kg
169.000 đồng/túi
2
Trứng vịt lộn
50.000 đồng/chục
3
MEATDELI [PRE] Thịt Sườn thăn (sườn non) khay 430g
125.000 đồng/khay
4
Khô cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
43.900 đồng/khay
5
Măng tây xanh 200g
27.500 đồng/gói
6
Cải ngồng 500g
14.900 đồng/gói
7
Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân
33.000 đồng/kg
8
Nước mắm hương cá hồi Chin-su chai 500ml
49.000 đồng/chai
9
Nước xốt KEWPIE mè rang Yuzu và Tắc 210ml
50.400 đồng/chai
10
Nước Dùng Barona Lẩu Thái Barona 180g
32.500 đồng/gói
11
Sữa chua ăn vị mật ong Farmers Union Greek Style Lốc 2 hộp x 140g
84.300 đồng/lốc
12
Sữa dinh dưỡng Nutifood Varna Comlete 237ml
31.700 đồng/chai
13
Màng bọc thực phẩm PVC 30CMX150M Dao nhựa Winmart Home
109.000 đồng/hộp
14
Thớt tre chữ nhật Cherry 30x20x1,8cm
109.000 đồng/chiếc
15
Găng tay 1 lần WinMart Home 100c/ hộp-Size M
16.900 đồng/hộp
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