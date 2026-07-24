Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 24/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kg

104.900 đồng/túi

2

Thịt bò Úc Kiaora xay khay 200g

68.700 đồng/khay

3

Cá basa cắt khúc khay 500g

37.500 đồng/khay

4

Rau dền gói 500g

14.900 đồng/gói

5

Nấm hỗn hợp 300g

45.900 đồng/khay

6

Táo Envy New túi 1kg

209.000 đồng/túi

7

Xoài dài giống Đài Loan

27.900 đồng/kg

8

Xốt mayonnaise Ottogi chai 240g

27.900 đồng/chai

9

Nước tương Kikkoman chai 150ml

89.600 đồng/chai

10

Dầu đậu nành can Simply chai 5L

299.000 đồng/chai

11

Bánh đậu Hoàng Gia

36.500 đồng/hộp

12

Bánh sừng bò Bauli Moonfils Dâu 45g

9.000 đồng/gói

13

Nước giặt Omo Comfort tinh dầu thơm túi 2,8kg

185.000 đồng/túi

14

Màng bọc thực phẩm Las Palms 30cm x 400m

189.000 đồng/hộp

15

Chảo Lock & Lock CAW2804 - 28cm

336.000 đồng/chiếc

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;24/7/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Thịt bò úc Thực phẩm Đài loan Hàng hóa đậu nành giá bán nấm gạo
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