Giá cả thị trường ngày 24/7/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Tám Sóc Trăng Vinafood1 túi 3,5kg
104.900 đồng/túi
2
Thịt bò Úc Kiaora xay khay 200g
68.700 đồng/khay
3
Cá basa cắt khúc khay 500g
37.500 đồng/khay
4
Rau dền gói 500g
14.900 đồng/gói
5
Nấm hỗn hợp 300g
45.900 đồng/khay
6
Táo Envy New túi 1kg
209.000 đồng/túi
7
Xoài dài giống Đài Loan
27.900 đồng/kg
8
Xốt mayonnaise Ottogi chai 240g
27.900 đồng/chai
9
Nước tương Kikkoman chai 150ml
89.600 đồng/chai
10
Dầu đậu nành can Simply chai 5L
299.000 đồng/chai
11
Bánh đậu Hoàng Gia
36.500 đồng/hộp
12
Bánh sừng bò Bauli Moonfils Dâu 45g
9.000 đồng/gói
13
Nước giặt Omo Comfort tinh dầu thơm túi 2,8kg
185.000 đồng/túi
14
Màng bọc thực phẩm Las Palms 30cm x 400m
189.000 đồng/hộp
15
Chảo Lock & Lock CAW2804 - 28cm
336.000 đồng/chiếc
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 23/7/2026
Giá cả thị trường ngày 22/7/2026
Giá cả thị trường ngày 21/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 17/7/2026
baophutho.vn STT
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 15/7/2026
Giá cả thị trường ngày 14/7/2026