Giá cả thị trường ngày 14/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt áp chảo Ponnie
65.000 đồng/Hộp 200g
2
Cá trích sốt cà Sea Crown hộp
17.500 đồng/Hộp 155g
3
Rong biển giòn trộn gia vị O'food gói
34.000 đồng/Gói 30g
4
Bún khô Susan gói
15.000 đồng/Gói 200g
5
Bánh đa khô Vifon gói
30.000 đồng/Gói 300g
6
Miến khoai lang Nhật Minh gói
30.000 đồng/Gói 250g
7
Thùng chai nước khoáng La Vie
79.000 đồng/24 chai 500ml
8
Lon nước ngọt Coca Cola
61.000 đồng/6 lon 320ml
9
Lon cà phê sữa Highlands
86.500 đồng/6 lon 235ml
10
Dưa lưới vàng Hami nội địa Trung
59.000 đồng/2kg
11
Cam sành trái từ 130g trở lên
10.000 đồng/500g
12
Ngũ cốc yến mạch óc chó & mè đen Xuân An bịch
73.000 đồng/Bịch 400g
13
Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trước hương oải hương thư thái túi
115.000 đồng/Túi 2.1kg
14
Nước rửa chén Sunlight thiên nhiên gừng chai
36.000 đồng/Chai 717ml
15
Sữa tắm Lifebuoy Naturals giảm mụn bảo vệ da khỏi vi khuẩn matcha và khổ qua
229.000 đồng/Chai 784m
Kết Đoàn
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