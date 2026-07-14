Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 14/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt áp chảo Ponnie

65.000 đồng/Hộp 200g

2

Cá trích sốt cà Sea Crown hộp

17.500 đồng/Hộp 155g

3

Rong biển giòn trộn gia vị O'food gói

34.000 đồng/Gói 30g

4

Bún khô Susan gói

15.000 đồng/Gói 200g

5

Bánh đa khô Vifon gói

30.000 đồng/Gói 300g

6

Miến khoai lang Nhật Minh gói

30.000 đồng/Gói 250g

7

Thùng chai nước khoáng La Vie

79.000 đồng/24 chai 500ml

8

Lon nước ngọt Coca Cola

61.000 đồng/6 lon 320ml

9

Lon cà phê sữa Highlands

86.500 đồng/6 lon 235ml

10

Dưa lưới vàng Hami nội địa Trung

59.000 đồng/2kg

11

Cam sành trái từ 130g trở lên

10.000 đồng/500g

12

Ngũ cốc yến mạch óc chó & mè đen Xuân An bịch

73.000 đồng/Bịch 400g

13

Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trước hương oải hương thư thái túi

115.000 đồng/Túi 2.1kg

14

Nước rửa chén Sunlight thiên nhiên gừng chai

36.000 đồng/Chai 717ml

15

Sữa tắm Lifebuoy Naturals giảm mụn bảo vệ da khỏi vi khuẩn matcha và khổ qua

229.000 đồng/Chai 784m

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 14/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Xuân An Thiên nhiên Bảo vệ da Nước ngọt Vi khuẩn Hàng hóa Dưa lưới Sữa giá cả thị trường Cà phê
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