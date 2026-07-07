Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 07/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sườn que lợn nhập khẩu

36.000 đồng/500g

2

Ba chỉ rút sườn lợn nhập khẩu Nga

51.600 đồng/400g

3

Đùi tỏi gà

39.360 đồng/400g

4

Hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

74.000 đồng/2 hộp

5

Nếp cái hoa vàng Vinh Hiển túi

36.000 đồng/Túi 1kg

6

Cá thu sốt cà Vega hộp

16.000 đồng/Hộp 155g

7

Cá ngừ ngâm dầu Tuna Việt Nam hộp

27.500 đồng/Hộp 140g

8

Rong biển nướng giòn trộn chà bông cá hồi Bibigo gói

60.000 đồng/Gói 45g

9

Bột mì đa dụng Meizan cao cấp gói

15.000 đồng/Gói 500g

10

Bột chiên xù Miwon gói

26.000 đồng/Gói 200g

11

Đậu đỏ gói

15.900 đồng/Gói 150g

12

Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1 870g

155.000 đồng/30 gói 29g

13

Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go hũ

89.000 đồng/Hũ 400g

14

Lon nước tăng lực Redbull Thái kẽm và vitamin

60.000 đồng/6 lon 250ml

15

Sữa trái cây Nutriboost hương bánh quy kem

11.800 đồng/Chai 297ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 07/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhập khẩu Thương hiệu Thức uống Việt nam Trái cây Hàng hóa Sữa Vitamin Cà phê
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long