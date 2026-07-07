Giá cả thị trường ngày 07/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sườn que lợn nhập khẩu
36.000 đồng/500g
2
Ba chỉ rút sườn lợn nhập khẩu Nga
51.600 đồng/400g
3
Đùi tỏi gà
39.360 đồng/400g
4
Hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
74.000 đồng/2 hộp
5
Nếp cái hoa vàng Vinh Hiển túi
36.000 đồng/Túi 1kg
6
Cá thu sốt cà Vega hộp
16.000 đồng/Hộp 155g
7
Cá ngừ ngâm dầu Tuna Việt Nam hộp
27.500 đồng/Hộp 140g
8
Rong biển nướng giòn trộn chà bông cá hồi Bibigo gói
60.000 đồng/Gói 45g
9
Bột mì đa dụng Meizan cao cấp gói
15.000 đồng/Gói 500g
10
Bột chiên xù Miwon gói
26.000 đồng/Gói 200g
11
Đậu đỏ gói
15.900 đồng/Gói 150g
12
Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1 870g
155.000 đồng/30 gói 29g
13
Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go hũ
89.000 đồng/Hũ 400g
14
Lon nước tăng lực Redbull Thái kẽm và vitamin
60.000 đồng/6 lon 250ml
15
Sữa trái cây Nutriboost hương bánh quy kem
11.800 đồng/Chai 297ml
Kết Đoàn
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