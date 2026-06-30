Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 30/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo tám Gò Công Vinafood1 túi 3kg

147.200 đồng/túi

2

Bánh bao nhân thịt lợn trứng cút Thọ Phát gói 250g

29.500 đồng/túi

3

Chân giò hun khói Thanh Nga 300g

93.000 đồng/gói

4

PACOW Thịt Nạm bụng bò Úc (Flank) 250g

106.900 đồng/khay

5

Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g

66.400 đồng/gói

6

Kim chi cải thảo chay Ông Kim’s hộp 500g

53.100 đồng/hộp

7

Bánh phồng tôm hạt sen Sa Giang 100g

11.200 đồng/gói

8

Thạch đen Cao Bằng Thạch An 480g

34.100 đồng/hộp

9

Miến Phú Hương Hương vị Gà gói 53g

11.500 đồng/gói

10

Topokki Hàn Quốc vị truyền thống OFood hộp 105g

35.600 đồng/gói

11

Nước giặt quần áo em bé D-nee Honey Star can 3L

219.000 đồng/can

12

Tã quần Huggies Dry L68

440.800 đồng/gói

13

Móc áo nhựa xoay Sola 35002

55.000 đồng/bộ

14

Màng bọc thực phẩm PVC 30CMX150M Dao nhựa Winmart Home

109.000 đồng/hộp

15

Thớt công nghiệp Thanh Tú gỗ xà cừ 19*28cm

89.000 đồng/cái

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 30/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Công nghiệp Hàn quốc Hàng hóa Quần áo Kim chi Roma Nga Đức bánh phồng
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