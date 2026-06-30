Giá cả thị trường ngày 30/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo tám Gò Công Vinafood1 túi 3kg
147.200 đồng/túi
2
Bánh bao nhân thịt lợn trứng cút Thọ Phát gói 250g
29.500 đồng/túi
3
Chân giò hun khói Thanh Nga 300g
93.000 đồng/gói
4
PACOW Thịt Nạm bụng bò Úc (Flank) 250g
106.900 đồng/khay
5
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g
66.400 đồng/gói
6
Kim chi cải thảo chay Ông Kim’s hộp 500g
53.100 đồng/hộp
7
Bánh phồng tôm hạt sen Sa Giang 100g
11.200 đồng/gói
8
Thạch đen Cao Bằng Thạch An 480g
34.100 đồng/hộp
9
Miến Phú Hương Hương vị Gà gói 53g
11.500 đồng/gói
10
Topokki Hàn Quốc vị truyền thống OFood hộp 105g
35.600 đồng/gói
11
Nước giặt quần áo em bé D-nee Honey Star can 3L
219.000 đồng/can
12
Tã quần Huggies Dry L68
440.800 đồng/gói
13
Móc áo nhựa xoay Sola 35002
55.000 đồng/bộ
14
Màng bọc thực phẩm PVC 30CMX150M Dao nhựa Winmart Home
109.000 đồng/hộp
15
Thớt công nghiệp Thanh Tú gỗ xà cừ 19*28cm
89.000 đồng/cái
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