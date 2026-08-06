Giá cả thị trường ngày 6/8/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Cá nục sốt cà nắp giật Lilly hộp
15.000 đồng/hộp 155g
2
Bò hai lát Vissan
37.000 đồng/hộp 170g
3
Lốc 5 gói bún giò heo Hằng Nga
45.000 đồng/5 gói 75g
4
Snack bí đỏ vị bò nướng Oishi gói
6.000 đồng/gói 32g
5
Bánh Custas Bakery Castella trứng Lava gói
15.000 đồng/gói 50g
6
Bánh con cá bống bang mochi socola đậu đỏ Orion gói 145g
26.000 đồng/5 gói 29g
7
Kem đậu xanh Merino X Plus cây
15.000 đồng/cây 60g
8
Hộp 6 cây kem cacao sôcôla Merino Yeah!
78.000 đồng/hộp 6 cây 68g
9
Yến mạch nguyên chất Yumfood hũ
139.000 đồng/hũ 800g
10
Cà phê sữa đá MacCoffee Café Phố
170.000 đồng/30 gói 24g
11
Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương trái cây nhiệt đới
30.000 đồng/4 hộp 180ml
12
Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn Abbott Grow Gold hương vani
73.720 đồng/4 hộp 180ml
13
Gói giấy rút đa năng Lency cao cấp 4 lớp
99.000 đồng/4 gói 1280 tờ
14
3 cuộn túi đựng rác đen TBP 64x78cm
63.000 đồng/1kg
15
Nước tẩy quần áo màu AXO hương thanh khiết
57.000 đồng/chai 800ml
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 5/8/2026
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