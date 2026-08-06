Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 6/8/2026

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;6/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Cá nục sốt cà nắp giật Lilly hộp

15.000 đồng/hộp 155g

2

Bò hai lát Vissan

37.000 đồng/hộp 170g

3

Lốc 5 gói bún giò heo Hằng Nga

45.000 đồng/5 gói 75g

4

Snack bí đỏ vị bò nướng Oishi gói

6.000 đồng/gói 32g

5

Bánh Custas Bakery Castella trứng Lava gói

15.000 đồng/gói 50g

6

Bánh con cá bống bang mochi socola đậu đỏ Orion gói 145g

26.000 đồng/5 gói 29g

7

Kem đậu xanh Merino X Plus cây

15.000 đồng/cây 60g

8

Hộp 6 cây kem cacao sôcôla Merino Yeah!

78.000 đồng/hộp 6 cây 68g

9

Yến mạch nguyên chất Yumfood hũ

139.000 đồng/hũ 800g

10

Cà phê sữa đá MacCoffee Café Phố

170.000 đồng/30 gói 24g

11

Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương trái cây nhiệt đới

30.000 đồng/4 hộp 180ml

12

Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn Abbott Grow Gold hương vani

73.720 đồng/4 hộp 180ml

13

Gói giấy rút đa năng Lency cao cấp 4 lớp

99.000 đồng/4 gói 1280 tờ

14

3 cuộn túi đựng rác đen TBP 64x78cm

63.000 đồng/1kg

15

Nước tẩy quần áo màu AXO hương thanh khiết

57.000 đồng/chai 800ml

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Trái cây Hàng hóa Đậu xanh Sữa Quần áo Cà phê
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