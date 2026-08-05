4 nhóm người nên ăn đu đủ để tăng lợi ích sức khỏe

Đu đủ không chỉ thơm ngon mà còn bổ sung nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe toàn diện. Dưới đây là 4 nhóm người nên ăn đu đủ mỗi ngày để có lợi cho sức khỏe.

Ăn đu đủ thường xuyên là giải pháp tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Không chỉ mang lại hương vị thanh mát, loại quả này còn là một nguồn dược liệu tự nhiên nhờ hàm lượng vitamin C, A, E, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ tối ưu cho hệ tiêu hóa, thị lực, làn da và hệ miễn dịch.

1. Thành phần dinh dưỡng của đu đủ

Ăn đu đủ thường xuyên là giải pháp tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Ảnh minh họa: AI

Một quả đu đủ khoảng 152 gram (g) chứa:

• Calo: 68 kcal

• Carbohydrate: 17 g

• Chất xơ: 3 g

• Protein: 1 g

• Vitamin C: 98 mg (107% Giá trị Hàng ngày - DV)

• Vitamin A: 74 mcg RAE (8% DV)

• Folate (vitamin B9): 58 mcg (15% DV)

• Kali: 286 mg (6% DV)

Ngoài ra, đu đủ chứa một lượng nhỏ canxi, magie và các vitamin B1, B3, B5, E, K.

Đu đủ cũng chứa các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe được gọi là carotenoid, đặc biệt là một loại có tên là lycopene. Hơn nữa, cơ thể có thể hấp thụ các chất chống oxy hóa có lợi này từ đu đủ tốt hơn so với từ cà chua hay cà rốt.

2. Những nhóm người nên ăn đủ đủ

Người gặp vấn đề về tiêu hóa: Đu đủ cung cấp chất xơ giúp tăng khối lượng phân và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, enzyme papain trong đu đủ còn giúp phân giải protein, hỗ trợ cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn và làm giảm các triệu chứng trào ngược acid.

Người cần tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong một chén đu đủ giúp đáp ứng nhu cầu hàng ngày, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do, đồng thời chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Người muốn cải thiện thị lực: Đu đủ chứa các chất dinh dưỡng như lycopene, lutein và zeaxanthin. Lycopene giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa trong các mô mắt để làm chậm bệnh đục thủy tinh thể, trong khi lutein và zeaxanthin tích tụ trong võng mạc giúp cải thiện độ tương phản, giảm chói và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh.

Người cần kiểm soát bệnh đái tháo đường: Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp và chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Tăng lượng lycopene từ đu đủ cũng có thể hỗ trợ giảm mức đường huyết lúc đói ở người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

3. Các rủi ro tiềm ẩn khi ăn đu đủ

Đu đủ là loại thực phẩm phổ biến và an toàn khi ăn lúc đã chín. Tuy nhiên, đu đủ chưa chín có chứa nhựa, trong đó có một loại enzyme gọi là papain. Việc tiêu thụ lượng lớn enzyme này có thể gây tổn thương thực quản, nhưng nguy cơ này rất thấp khi ăn đu đủ chín.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai, những người bị dị ứng với nhựa mủ (latex), người đang gặp vấn đề về hạ đường huyết hoặc đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường, người có tiền sử bị sỏi thận, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cũng cần hết sức lưu ý.

4. Gợi ý một số món ăn đơn giản từ đu đủ

Đu đủ và sữa chua Hy Lạp: Cắt đu đủ từng miếng cho vào bát và trộn với sữa chua không đường

Sinh tố đu đủ nước cốt dừa: Cho đu đủ cắt hạt lựu vào máy xay cùng với nước cốt dừa và đá, sau đó xay nhuyễn.

Salad đu đủ, bơ, thịt gà: Cắt hạt lựu đu đủ và bơ, thêm thịt gà đã nấu chín cắt hạt lựu, rưới dầu ô liu và giấm lên trên.

Kem đu đủ chuối đông lạnh: Cắt đu đủ và chuối thành miếng rồi cấp đông. Khi ăn, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng một chút sữa hạt để tạo độ sánh mịn như kem.

Đu đủ thơm ngon và rất giàu dưỡng chất. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại quả này, chẳng hạn như lycopene, có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Hãy thử bổ sung loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng này vào chế độ ăn uống.

Theo suckhoedoisong.vn